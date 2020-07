David Schwimmer dice que la reunión de FRIENDS ocurrirá cuando sea seguro

La pandemia de COVID-19 ha trastornado por completo gran parte de la industria del entretenimiento tal como la conocemos, y muchos proyectos muy esperados se estancaron o retrasaron debido a las pautas de distanciamiento social.

Uno de los proyectos que se ha encontrado con una ola de incertidumbre es el especial de reunión de FRIENDS, que debutará en algún momento en el servicio de streaming de HBO Max.

David Schwimmer dio vida a Ross Geller durante 10 temporadas

Si bien los informes recientes han indicado que la reunión sin guión de FRIENDS podría filmarse en algún momento de agosto, la estrella de la serie, David Schwimmer insinuó que eso es un poco incierto en este momento.

Durante una reciente aparición en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", David Schwimmer reveló que el elenco y el equipo están reevaluando si sería seguro filmar o no la reunión en agosto, y que "esperarán hasta que sea seguro" para filmar si eso no es así, se pospondrá nuevamente.

"Esta reunión especial, que nos encantaría filmar ... No tiene guión. Básicamente es una entrevista realmente divertida, y luego algunas otras sorpresas. Se supone que sucederá quizás en agosto, a mediados de agosto. Pero, sinceramente, vamos a esperar y ver una o dos semanas más, si todos determinamos que es realmente lo suficientemente seguro como para hacerlo. Y si no, entonces esperaremos hasta que sea seguro".

Todo el elenco de FRIENDS estará en reunión

A David Schwimmer se unirán sus coprotagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry para el especial, junto con los creadores de la serie, David Crane y Marta Kauffman.

David Schwimmer previamente insinuó que un "componente de audiencia en vivo" podría ser parte del especial, aunque eso es definitivamente incierto dadas las pautas actuales de distanciamiento social de California.

Esta tampoco sería la primera vez que la reunión de Amigos se había retrasado, ya que informes anteriores indicaban que inicialmente se esperaba que la filmación se llevara a cabo en marzo.

“HBO Max reunirá las diversas riquezas de WarnerMedia para crear experiencias de programación y de usuario nunca antes vistas en una plataforma de streaming. La programación de clase mundial de HBO lidera el camino, cuya calidad será el principio rector de nuestra nueva gama de Max Originals, nuestras emocionantes adquisiciones y la mejor de las bibliotecas de Warner Bros., comenzando con el fenómeno que es 'Friends'".

Robert Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment, dijo anteriormente en un comunicado. "Bajo el liderazgo de dos de los visionarios creativos más fuertes - Casey Bloys (HBO) y Kevin Reilly (contenido original y adquisiciones) - y dos de los expertos digitales más experimentados - Tony Goncalves y Andy Forssell - No tengo dudas de que ellos y sus dedicados los equipos entregarán la mejor narración del mundo al público de todas las edades donde y cuando lo deseen".