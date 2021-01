David Santos enciende las redes con su nuevo sencillo “Mueve el Bote”

El artista David Santos se ha convertido en toda una estrella de la música, en particular del género urbano por el cual apuesta a su corta edad, tras el lanzamiento de su primer sencillo “Mueve el bote”.

Con 19 años, el artista originario de Bogotá, Colombia promete convertirse en una de las más importantes apuestas del género urbano con el lanzamiento de su primer sencillo, una canción que llega en un momento en el que la rumba se empieza a reactivar en el país y en el mundo.

“Mueve el bote” es una producción y composición de Dexter Hamilton, líder del grupo BIP, quien con su gran talento para la producción se pasea por diferentes corrientes musicales, como dance hall, reggaeton y moombahton, aportando un gran espectro musical a la carrera de David Santos.

David Santos, artista que nació tras la pandemia

“Mucha gente me decía que no era momento para pensar en la fiesta ni en la música como proyecto, pero yo no lo vi así. Los sueños no se pueden aplazar por una pandemia y eso le quiero decir a la gente: que al mal tiempo... pues, a mover el bote”, aseguró el cantante colombiano.

Con este sencillo David Santos le apunta al optimismo que paulatinamente se ha perdido durante la pandemia e invita a recordar que todo estará bien y que pronto saldremos de este momento difícil, “Moviendo el bote”.

“Mueve el bote” ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y en las emisoras a nivel nacional.

