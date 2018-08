David Hasselhoff se casa por tercera vez con una mujer 28 años menor que él

El recordado protagonista de la serie "Baywatch", David Hasselhoff y la modelo británica Hayley Roberts contrajeron nupcias este martes en una ceremonia íntima al sur de Italia, confirmaron medios internacionales.

El actor se casó con la modelo Hayley Roberts, confirmó su publicista el martes.

Se trata del tercer matrimonio para el actor que ya estuvo casado con Catherine Hickland y Pamela Bach, madre de sus únicas hijas, Taylor y Hayley, quienes asistieron a la ceremonia. La pequeña ceremonia del astro de "Baywatch" se realizó en presencia de familiares y amigos cercanos.

El actor estadounidense de 66 años llevaba un noviazgo con la modelo de 38, desde el 2011. La pareja se conoció hace siete años cuando Roberts era encargada de una tienda y le pidió un autógrafo a Hasselhoff, quien ese entonces era juez del popular reality Britain's Got Talent. David solicitó su número de teléfono y comenzó a salir con la joven.

David Hasselhoff se casó con la mujer que hace siete años le pidió un autógrafo, cinco años después en el 2016, David le pidió matrimonio en la playa de Malibú en Los Ángeles.

#DavidHasselhoff y #HayleyRoberts en la #RedCarpet de #AntManandTheWasp Una publicación compartida por @ todosobrcine el 25 de Jun de 2018 a las 5:55 PDT

Sin duda alguna la boda entre David y Hayley fue de lo más romántica, no menos que la pedida de mano durante un picnic en la playa de Malibú.

"Al principio pensé que estaba bromeando porque otras veces me lo había preguntado, pero nunca había sido tan real", contó Roberts en una entrevista con ¡Hello!

"Luego sacó el anillo, pero yo lloraba tan alto que no me pudo preguntar '¿Te casarías conmigo?' hasta unos 10 minutos después", revelaba la ya esposa del artista.

Por su parte, David Hasselhoff admitió que esperó para pedirle matrimonio porque pensó que la diferencia de edad con su pareja, casi 28 años podría ser un problema:

"Creía que era demasiado viejo para ella". Sin embargo, Roberts, de 38 años, dijo que no le preocupan los 66 años que tiene el actor. "No quiero perderme la oportunidad de estar con alguien que amo por lo que podría pasar en el futuro". A lo que él respondió: " No te casas porque quieres vivir con alguien, te casas porque no puedes vivir sin ella".