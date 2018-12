David Guetta se presentará en Cancún

Será este 28 de Diciembre que el Dj y productor francés David Guetta, se presente en el imponente escenario del hotel Melody Maker, como parte de su concierto de fin de año y llenar de buenos beats a los cancunenses, visitantes nacionales y extranjeros.

David Guetta fue votado como primer lugar del DJ Mag Top 100

David Guetta ha demostrado que la edad es solo un numero, pues a sus 51 años, el Dj francés sigue con la misma energía de un joven de 20.

David Guetta creador de temas icónicos de la música pop como 'I Gotta Feeling' de los 'Black Eyed Peas', 'Turn me on' de Nicky Minaje, 'She Wolf ' con Sia, 'When Loves Takes Over' con Kelly Rowland, 'Flames' y 'Titanium' con Sia, 'Sexy Bitch' con Akon y muchos grandes éxitos comerciales de los últimos 15 años, ambientará la fiesta de alberca de Melody Maker.

El gran talento musical de David Guetta lo ha llevado a vender mas de 9 millones de álbumes.

En esta plataforma han desfilado personajes como Miguel Bosé, Nervo, Tiesto, Yves entre otros y está promete ser una de las mejores fechas de la temporada de este 2018 que nos ha sorprendido con grandes personalidades en la ciudad de Cancún.

Actualmente David Guetta promociona el tema Say My Name con Bebe Rexha y J Balvin, además del tema Flames con Sia, esto como parte de su más reciente producción discográfica titulada ‘7’ o ‘Seven’, que ha logrado gran aceptación en la comunidad popera.

"7" o "Seven", es su mas reciente producción, la cual augura un éxito más para el francés.