David Guetta prenderá a Cancún con sus mejores beats ¡NO FALTES!

El 28 de Diciembre uno de los Dj´s más importante del mundo, deleitará a Cancún con sus mejores beats, en el imponente escenario del hotel Melody Maker, como parte de su concierto de fin de año.

¿Quién es de David Guetta?

Es un Disc-Jockey de EDM y productor discográfico francés de ascendencia marroquí, sefardí y belga. Actualmente ocupa el lugar #5 en el Top-ten de Dj´s a nivel mundial.

En 2011 fue considerado el mejor DJ del mundo, por la revista DJ Magazine y el listado de Internet TheDjlist. Asimismo, trabaja como DJ principal en Pachá Ibiza los jueves en la famosa fiesta F*** Me I'm Famous.

David Guetta escreador de temas icónicos de la música pop como I Gotta Feeling de los Black Eyed Peas, Turn me on de Nicky Minaje, She Wolf con Sia, When Loves Takes Over con Kelly Rowland, Flames y Titanium con Sia, Sexy Bitch con Akon y muchos grandes éxitos comerciales de los últimos 15 años.

David Guetta

Actualmente David Guetta promociona el tema Say My Name con Bebe Rexha y J Balvin, además del tema Flames con Sia, esto como parte de su más reciente producción discográfica titulada ‘7’ o ‘Seven’, que ha logrado gran aceptación en la comunidad popera.

David Guetta, primer confirmado para el Barcelona Beach Festival 2019

Vuelve el festival de referencia del mundo Dj que congrega a los 40.000 fans más apasionados año tras año. El Barcelona Beach Festival que como cada año inaugura el verano, y lo hace de la mano de su gran embajador más fiel: David Guetta, como primer nombre confirmado.

David Guetta actuará en el Barcelona Beach Festival 2019 (BBF), que se celebrará en la playa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el próximo 13 de julio, según ha informado Live Nation.