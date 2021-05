Megadeth, la destacada agrupación estadounidense de trhash metal fundada por Dave Mustaine, causó gran revuelo en las redes sociales al anunciar la expulsión de su bajista y cofundador David Ellefson. Dicha decisión ocurre luego de que el músico sea acusado de pedofilia, además de la filtración de un video sexual al lado de una menor de edad.

A través de sus respectivas redes sociales, la agrupación estadounidense compartió un breve comunicado, en el cual revelan que el bajista quedaba fuera de la alineación a causa de las recientes acusaciones, asegurando que dicha situación haría imposible que él y los demás integrantes puedan trabajar juntos.

La agrupación dejó en claro que ya no tiene lazos laborales con Ellefson.

“Informamos a nuestros fans de que David Ellefson ya no toca con Megadeth y de que oficialmente separamos nuestros caminos… Aunque no sabemos todos los detalles de lo que ocurrió, con una relación que ya era tensa, lo que ahora se ha revelado es suficiente para que sea imposible trabajar juntos”, dice el texto revelado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el comunicado firmado por Dave Mustaine adelanta la llegada de nueva música: “Estamos deseando ver a nuestros fans este verano, y también estamos deseando compartir nuestra nueva música con el mundo. Ya está casi completa”.

David Ellefson es acusado de pedofilia

El ahora ex bajista fue acusado de tener relaciones sexuales con una menor de edad.

Hace unas semanas, un usuario de Instagram acusó al bajista de la agrupación de tener relaciones con una chica menor de edad. Tras la denuncia, se aseguró que se contaban con pruebas suficientes, e incluso se filtró un video sexual. Además, se reveló que el músico de 56 años de edad envía fotos de su miembro viril a fans sin su consentimiento.

Ante dicha situación, el músico David Ellefson se pronunció al respecto por medio de un comunicado: “Aunque esto me avergüenza, quiero afrontarlo de la forma más honesta posible. Aunque no sea algo de lo que me sienta orgulloso, esas interacciones adultas se sacaron de contexto y se manipularon para dañar mi reputación, mi carrera y a mi familia”.

¿Qué significa el nombre Megadeth?

Con 15 álbumes de estudio, la agrupación se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del trash metal.

La Verdad Noticias investigó y descubrió que la agrupación se llama así por un error ortográfico, ya que originalmente llevaría el título de Megadeath. Este nombre llega luego de que Dave Mustaine encontrara un panfleto político del senador californiano Alan Cranston que hacía alusión a dicha palabra.

Tras su fundación en 1983, la historia de Megadeth comenzó a cobrar fuerza gracias a su música. En la actualidad, son considerados como uno de los máximos exponentes del thrash metal y cuentan con una discografía de 15 álbumes, 5 álbumes en vivo, 5 discos recopilatorios y un EP.

Fotografías: Redes Sociales