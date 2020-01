David Byron, una de las mejores voces del hard rock

Su nombre real es David John Garrick y comenzó su carrera musical con el guitarrista Mick Box cuando en 1965 ambos se unieron a una banda llamada “The Stalkers” que tuvo un corto período de vida, ya que en 1967 el dúo decidió dar forma a otro proyecto al que bautizaron como “Spice”, con Paul Newton (bajo) y Alex Napier (batería). Cuando se integró el tecladista Ken Hensley decidieron cambiar de nombre adoptado el de un personaje de una novela de Charles Dickens, así fue que nació Uriah Heep.

Con sus actuaciones Uriah Heep ganó una buena cantidad de seguidores en ambos lados del Atlántico, con gran atención centrada en la voz operística de David Byron.

Con Uriah Heep David Byron grabó nueve discos de estudio: “...Very ‘Eavy … Very ‘Umble” (1970), “Salisbury” (1971), “Look At Yourself” (1971), “Demons and Wizards” (1972), “The Magician´s Birthday” (1972), "Sweet Freedom” (1973), “Wonderwolrd” (1974), “Return to Fantasy” (1975) y “High and Mighty” (1976), así como el exquisito álbum doble en concierto “Uriah Heep Live” (1973).

En concierto, David Byron era figura central, con su poderosa voz y entrega absoluta.

Byron era poseedor de una voz fuerte, poderosa y cristalina, podía cantar agudo como lo hacían otros colegas como Ian Gillan (Deep Purple) o Robert Plant (Led Zeppelin), también tenía un tono de voz firme y atractivo, por lo que sus interpretaciones eran fabulosas para cantar hard rock pero a la vez era capaz de envolver con su dulzura en canciones más suaves y melódicas. El feeling que imprimía queda de manifiesto en canciones como “Rain” o “Paradise”.

La alineación clásica de Uriah Heep: Ken Hensley (teclados), Lee Kerslake (batería), Mick Box (guitarra), Gary Thain (bajo) y David Byron (voz).

Es inconcebible pensar en otro frontman con Uriah heep con el talento para otorgarle a temas como “The Wizard”, “Lady In Black”, “Easy Livin”, “Stealin”, “Circle of Hands”, y por supuesto “July Morning”, dónde queda muy palpable su potencia e intensidad.

El aporte de Uriah Heep nunca fue reconocido en su justa medida, pero sin duda es junto a Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin, causante del desarrollo del rock duro y el heavy metal, pero además poniendo su grano en el progresivo, a diferencia de los tres antes mencionados (principalmente Zeppelin), Uriah Heep siempre fue un grupo de culto y nunca alcanzó un éxito mediático, pero sí el respeto de posteriores generaciones de músicos que hoy la reconocen como una gran influencia.

David Byron y su novia gaby Leihmann. A la derecha, su tumba, ubicada en el cementerio de la Iglesia Unida de San Juan Stevensville de Snyder, Municipio regional de Niágara, en Ontario, Canadá.

David Byron dejó a la banda en 1976 tratando de activar una carrera como solista, la cual nunca llegó a destacar, como tampoco otros dos posteriores proyectos musicales. Su adicción al alcohol comenzó a cobrarle factura y afectó su poderosa garganta, pues padecía enfermedades hepáticas y convulsiones. El 28 de febrero de 1985 fue encontrado muerto en su apartamento en Berkshire víctima de una ataque cardíaco. Tenía tan solo 38 años.

Ricardo D. Pat