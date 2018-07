David Bustamante y Yana Olina continúan en ‘Bailando con las estrellas’

Este martes David Bustamante vivió su peor momento junto a Yana Olina, en la novena gala de 'Bailando con las estrellas'. Por lo que el cantante estuvo a punto de abandonar el programa de Televisión Española, una situación muy complicada, ya que su rival en la cuerda floja era su gran amigo Javier Hernanz.

La pareja parecía muy feliz tras ejecutar con nota sus dos primeros bailes y empatar en el liderazgo del voto del jurado con Manu Sánchez, pero lamentablemente el público no los apoyo mucho poniéndoles en riesgo de ser nominados y expulsados por primera vez en toda la edición.

David Bustamante en Bailando con las estrellas.

David y Yana fueron nominados junto a Javier Hernanz y su pareja de baile, sin embargo, David vio peligrar su permanencia en el concurso a tan solo dos semanas de la final. Tras no recibir el apoyo esperado por parte del público tuvo que volver a bailar con Yana para convencer a los miembros del jurado de su valía. Y vaya si lo hizo.

David Bustamante bailando con Yana Olina.

Joaquín Cortés, Moira Chapman e Isabel Pérez lo tuvieron claro y apostaron por él para seguir en el programa tras verle interpretar una rumba con la canción When I Was Your Man, convirtiendo al piragüista olímpico en el noveno expulsado del talent show.

Emocionado de no ser el que abandonará la competencia David Bustamente no pudo contener las lágrimas al ver partir a su gran amigo.

David Bustamante despidiendo a su amigo Javier Hernanz.

"Agradezco la oportunidad, agradezco que la vida me haya brindado la oportunidad de haber disfrutado con mis compañeros. ¿Quién me iba a decir que iba a bailar delante de un jurado tan formado? Es un privilegio", dijo el deportista antes de fundirse en un emotivo abrazo con Bustamante.

Las lágrimas de Bustamante no fueron las únicas. Yana no pudo evitar emocionarse, como se observa en esta imagen en la que el artista corre a consolarla.

David Bustamante consolando a Yana Olina.

Sin duda alguna han sido meses difíciles para David, después de su polémico divorcio con Paula Echevarría.