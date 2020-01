David Bowie y Elvis Presley, la conexión entre dos leyendas de la música

Un 8 de enero de 1935 nació en Tupelo, Mississippi, Estados Unidos, la leyenda del Rock And Roll, Elvis Presley. Y en esa misma fecha, pero del año 1947, llegó a la tierra de Londres, Reino Unido, el andrógino 'Starman' David Bowie. Ambas leyendas de la música mantienen una fuerte conexión más allá de la fecha de nacimiento, ya que ambos eran fans uno del otro, y aquí te contamos algunos detalles que tienen en común.

DAVID BOWIE SE INICIÓ EN LA MÚSICA GRACIAS A ELVIS

El cantante británico confesó en diversas ocasiones que desde muy joven era una gran fan del Rey del Rock And Roll, y que fue gracias a que un día encontró a su primo bailando la canción Hound Dog de Elvis, que David se dió cuenta de lo poderosa que podía ser la música, y con ello inició su deseo de incursionar en este arte melódico.

Fue tanto el fanatismo de Bowie por Presley que para asistir a uno de los conciertos de ‘El Rey’, David logró vencer su miedo a volar y se subió a un avión, para asistir a un concierto de Elvis en el año de 1972. Asimismo, David Bowie confesó que Elvis era su héroe a tal grado de que pensaba que el compartir la fecha de nacimiento era una señal que los conectaba.

ELVIS Y DAVID IBAN A REALIZAR UNA COLABORACIÓN MUSICAL

Elvis Presley sí llegó a conocer al cantante David Bowie, mientras se encontraban graban el disco ‘Station To Station’ en 1976; en ese momento Presley se declaró fan de Bowie, por lo que decidieron grabar un demo juntos, pero al no quedar como les hubiera gustado, decidieron no publicarlo.

Sin embargo, antes del fallecimiento de Elvis, fue él mismo quien llamó a Bowie para proponerle que grabaran algo juntos, aunque desafortunadamente eso nunca se pudo concretar, ya que Elvis Presley fallecería el 16 de agosto de 1977, a los 42 años de edad.

DAVID BOWIE SE INSPIRÓ EN LA IMAGEN DE PRESLEY

El cantante de ‘Space Oddity’ tomó varias características de la imagen y vestuario de Elvis para poder crear la suya. Incluso Bowie le pidió al mismo diseñador y estilista personal de ‘El Rey’, Freddi Burreti, que le creada algo que estuviera inspirado en Presley, pero sin copiarlo. De esta manera Bowie creó su imagen andrógina y singular que lo caracterizaría y lo convertiría en tendencia, justo como lo hizo Elvis en su momento.

AMBOS FUERON EXCELENTES PERFORMERS

Otra conexión que existía entre Bowie y Presley fue que los dos se convirtieron en grandes artistas y performers, que ofrecían show espectaculares para sus fanáticos. Su manera de moverse, bailar, vestir y actitud en el escenario de cada concierto, lo convirtió en verdaderas estrellas de su época, que aún en día son apreciadas y recordadas. David Bowie falleció a los 69 años el 10 de enero del 2016.