David Bowie le ofreció drogas a Michael Jackson cuando era niño: Janet Jackson.

Ha habido una serie de revelaciones que surgieron durante el fin de semana después del lanzamiento de la nueva serie documental de dos partes coproducida por Janet Jackson. La serie se estrenó el viernes (28 de enero) y continuó el sábado a través de A&E y Lifetime.

Pero quizás la noticia más importante es el informe de que la leyenda del rock & roll, David Bowie, ofreció drogas a un Michael Jackson adolescente y a su hermano Randy Jackson.

Según el documental de Janet Jackson, después de que la banda familiar, The Jackson 5, ganara el estrellato, la familia se mudó de su hogar original en Gary, Indiana, a la más próspera y central de la industria del entretenimiento, Encino, California. Allí, los miembros de la banda fueron invitados a varias fiestas e incluso organizaron la propia.

En las fiestas, los Jackson, incluido el patriarca Joe Jackson, invitaban a celebridades a unirse a las festividades, incluido el propio Ziggy Stardust, David Bowie. Según Randy, quien habló sobre los eventos de Janet ante la cámara, Bowie les ofreció a él y a Michael algunas sustancias ilícitas. Sin embargo, Michael y Randy, que eran adolescentes, se negaron.

“Michael y yo estamos sentados en una de las otras habitaciones lejos de la fiesta”, dijo Randy en el documento. “Entonces Bowie entra y… nos ofreció algo de lo que estaba haciendo para drogarse… Nos miramos el uno al otro. Dijimos, 'No'. No sabíamos qué era, pero fue como, 'No, no, gracias'”. Pero eso no es todo lo que levantó las cejas en el nuevo documental.

¿Janet Jackson ya perdonó a Justin Timberlake?

En otra parte del documental, Janet dijo que ha perdonado a Justin Timberlake por su papel en el infame "mal funcionamiento del armario" en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXXVIII en el que Timberlake, a propósito o por accidente (¿alguna vez lo sabremos?) arrancó una pieza de la parte superior de Janet, dejando al descubierto su pecho.

La Verdad Noticias informa que el evento casi arruinó su carrera, causó un gran trauma y lanzó miles de naves de ira a ambos lados del pasillo de Janet. Sin embargo, tomando el camino correcto, Janet dijo que lo perdonó y dijo que son amigos tras el escándalo del Super Bowl.

