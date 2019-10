David Bisbal confirma su participación en Frozen 2

Frozen 2 es una de las películas infantiles más esperadas, pues aunque esta dirigida a los niños, ha causado furor por los temas que abordan, como la inclusión LGBT pues se dice que Elsa tendrá una pareja femenina.

Así mismo también Pixar ha sorprendido con las novedades que tendrá la secuela, ya que además de ver nuevamente a los personajes del elenco original, descubriremos como es que Elsa obtuvo sus poderes.

Ahora se ha confirmado que la banda sonora de la película tendrá la participación de un famoso cantante español, lo que sin duda ha hecho que la película sea aun más esperada por los fans.

David Bisbal llega a Frozen

Se acaba de confirmar que el famoso cantante español David Bisbal es el nuevo artista que participará en la secuela de esta historia, pues será el compositor del soundtrack de la cinta.

El tema se llamará ‘Mucho más allá’ y será la adaptación al español de ‘Into the unknown’ creado por la banda Panic! At the disco, y se podrá escuchar en la versión de España y america latina en la producción.

“Me hace muy feliz interpretar Mucho más allá en la nueva película de Disney ‘Frozen 2’”.

Este fue el mensaje que David Bisbal compartió en sus redes sociales para informarle a sus fans de su nueva colaboración, acompañando la noticia con un llamativo arte conceptual de su imagen.

Te puede interesar: El tráiler de Frozen 2 llegó con un Bosque Encantado, y una batalla monumental

La cinta, que se estrenará el próximo mes de noviembre ya es esperada por miles de fans, pues se espera que repita el éxito de su predecesora en el año 2013, la cual se convirtió en la cinta más taquillera con una recaudación de 288 millones de dólares.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos