Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- La ex estrella del Manchester United y del Real Madrid, David Beckham es acusado de pedófilo y se encuentra en medio de una polémica, por una fotografía que subió a su cuenta de Instagram. Beckham se encuentra de vacaciones con su familia en el país africano de Tanzania y como todo buen viajero, “Becks” sube fotografías para compartir con su fans los lugares que él visita en sus viajes. Sin embargo, hace poco subió una instantánea que ha generado todo tipo de comentarios, pues en ella se puede observar a la ex astro del futbol besando en al boca a una niña. ¡Estás leyendo bien! ¡David Beckham besa a una niña! Pero no es para alarmarse pues la niña que aparece en la imagen es nada más y nada menos que su hija Harper. Como debía de esperarse las criticas llegaron de forma inmediata:

“Para ser honesto, besar a tu hija en los labios es un poco raro”, “Intento no juzgar, pero no puedo evitar pensar que es bastante raro que la bese en los labios, considerando su edad”, se puede leer en varios de los comentarios.

“Este es un padre besando a su hija, ¿ustedes no besan a sus hijos?”, “Encantadora foto mostrando la dulce conexión con tu hija”, son algunas de la voces que defienden a Beckham.

"Beso a mis hijos en los labios. A Brooklyn no ya que tiene 18 años, así que podría encontrarlo un poco extraño, pero soy muy cariñoso con los niños, es cómo me criaron y es cómo con Victoria le demostramos amor y protección a nuestros niños", concluyó el jugador del Manchester United y Los Angeles Galaxy en su cuenta de Facebook.

Unos más opinaron lo siguiente:Por otro lado, David Beckham , cansado de los ataques, aseguró que lohaciendo ya que no encuentra nada malo en ello.