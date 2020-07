David Beckham comparte INÉDITO video de su boda con Victoria en su aniversario 21/Foto: Ni a la plataforma

David Beckham se sentía romántico este sábado por la mañana cuando compartió un homenaje amoroso a su esposa Victoria, con quien ha estado por 21 años. En Instagram, el padre de cuatro compartió un clip que presentaba momentos pasados especiales, como el nacimiento de sus hijos y el baile de su boda.

Mira el dulce video que David ha publicado para celebrar el aniversario de boda.

"Bueno, hace unos 23 años me senté en una habitación con Gary Neville y las Spice Girls estaban en la televisión y me volví hacia él y le dije: ‘oh me gusta ese pequeño traje negro’”, escribió el ex futbolista en el clip.

David continuó: “Quién hubiera pensado que todo esto años más tarde celebramos 21 años de matrimonio y tenemos cuatro de los hijos más hermosos y perfectos. Gracias y feliz aniversario te amo Victoria Beckham".

Victoria también publicó un hermoso clip con fotos especiales tomadas a lo largo de su relación. "Feliz aniversario David Beckham, no puedo creer que hayan pasado 21 años desde que dijimos Sí, quiero". Cuatro niños, cuatro perros, muchas risas y te quiero más cada día. Besos", escribió la Spice Girl.

Amigos y admiradores se apresuraron a enviar sus felicitaciones con Robbie Keane escribiendo: "Feliz aniversario, muchachos".

La familia Beckham reunida nuevamente

La pareja celebrará su día especial en su casa de Cotswolds junto a sus hijos. Un seguidor dijo: "Dios los bendiga siempre, increíble y hermosa familia". Mientras que otro comentó: "Qué pareja fabulosa, feliz aniversario".

Sin duda, la pareja pasará un día especial junto con sus cuatro hijos, ya que Brooklyn recientemente regresó al Reino Unido después de pasar parte del encierro en Estados Unidos con su novia.

David y Victoria han estado juntos desde 1997 como novios, pero en 1999 decidieron casarse a unos meses de que su primogénito Brooklyn llegó al mundo. El joven actualmente sigue los pasos de sus padres en el medio artístico ya que es modelo y fotógrafo/Foto: Harper's Bazaar

El jueves, el hermano menor de Brooklyn, Cruz, de 15 años, compartió una foto de su hermano mayor persiguiendo a la hermana menor Harper, de ocho años, a través de los terrenos privados de Cotswolds de la familia. Romeo, de 17 años, también era visible en el clip, y se podía ver mirando mientras Brooklyn y Harper se reían.

También te puede interesar: Victoria y David Beckham han decidido separarse por un tiempo

De hecho, solo una hora después de que Cruz compartiera la imagen en sus historias de Instagram, Brooklyn tomó su propio Instagram para publicar una foto de uno de los queridos perros mascotas de los Beckham posando en el jardín de su hogar en Oxfordshire, lo que sugiere que el joven estrella ha regresado a casa.