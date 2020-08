David Arquette revela que Hayden Panettiere sí podría estar en Scream 5/Foto: E! Online

'Scream 5' está sucediendo, y David Arquette es una de las caras conocidas que regresa. HL habló en exclusiva con David sobre el posible regreso de Hayden Panettiere y la última actualización sobre Neve Campbell.

Scream 5 es una oportunidad con David Arquette y Courteney Cox como Dewey Riley y Gale Weathers. Aparte de Sidney Prescott de Neve Campbell, uno de los otros personajes que los fanáticos más quieren ver regresar es Kirby Reed de Hayden Panettiere. HollywoodLife entrevistó a David sobre si tenía o no alguna noticia sobre la posibilidad de que Hayden regresara al papel favorito de los fanáticos.

"Amo a Hayden", dijo David a HollywoodLife mientras promocionaba su documental, You Cannot Kill David Arquette. "Creo que es una gran persona y actriz, y me encantaría verla de regreso".

El personaje de Hayden fue visto por última vez sangrando después de que Charlie la apuñalara. Su cadáver nunca fue visto, por lo que los fanáticos esperan que haya sobrevivido al ataque. ¿Una nueva última chica, quizás?

¿Neve Campbell regresará a Scream 5?

Neve, quien ha protagonizado todas las películas de Scream junto a David y Courteney, está en conversaciones para regresar. “Todos esperamos que Neve lo haga. Eso es realmente donde estamos ahora porque realmente no sería lo mismo sin Neve”, dijo David.

Scream 5 se estrenará en 2021, lo que marcará 25 años desde que se estrenó el primer Scream en 1996. La última película también estará protagonizada por Melissa Barrera y Jenna Ortega.

David reveló que está totalmente abierto a continuar la franquicia de Scream con más películas. "Me encantaría ver más", dijo David. “Me encanta la serie e interpretar a los personajes, así que siempre sería increíble hacer más. Todo importa sobre cómo lo hacen, ¿sabes a qué me refiero? Las películas normalmente no obtienen más si no les va bien. Cuando las haces bien y haces una buena película, creo que siempre llega a lo más alto".

Dewey, Sidney y Gale han logrado sobrevivir a todas las películas de Scream hasta ahora. Dado el tema de Scream de esperar lo inesperado, ¿deberíamos estar preocupados por el trío de terror esta vez? “¡Oh, nunca se sabe! ¡Todos deberían estar siempre preocupados! " David subrayó. “¡Es una película de terror muy aterradora! ¡Quién sabe lo que puede pasar! Pero me gustaría verlos a todos [sobrevivir]. Me encanta que todos hayan sobrevivido tanto tiempo".

David, Courteney Cox y Neve Campbell son los actores originales de la primera película, por lo cual, los fans esperan nuevamente verlos a todos en la quinta cinta/Foto: Showbiz Cheat Sheet

David también admitió que es "divertido" seguir reuniéndose con su ex esposa en las películas de Scream . “Co-criamos a una hija, así que tenemos un proyecto muy importante en el que siempre estamos, criar a una hija juntos, así que ese es un proyecto en curso”, agregó.

El último proyecto de David, You Cannot Kill David Arquette, ahora se proyecta en autocines y llegará a Digital y On Demand el 28 de agosto. ¿Te gustaría ver a Hayden de nuevo en esta franquicia?, Si Neve rechaza estar en la cinta, ¿Qué otra actriz podría tomar su lugar?