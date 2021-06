David Archuleta se declara gay diciendo 'Dios me hizo como soy con un propósito'

David Archuleta se está sincerando valientemente sobre su homosexualidad en un emotivo mensaje a los fanáticos que te compartimos en La Verdad Noticias, junto con los detalles de su "salida del clóset".

El sábado (12 de junio), el subcampeón de la séptima temporada de American Idol compartió una nota extensa en Instagram sobre sus luchas con su identidad sexual y creencias religiosas, y alentó a las personas a tener más "comprensión y compasión" por aquellos que enfrentan experiencias similares.

"Me gusta guardarme para mí, pero también pensé que era importante compartir esto porque sé que muchas otras personas de crianza religiosa sienten lo mismo", comenzó David Archuleta, ex- American Idol, con su sincero mensaje.

"He sido sincero conmigo mismo y con mi familia cercana desde hace algunos años sobre que no estoy seguro de mi propia sexualidad".

David Archuleta lucho por aceptar su homosexualidad

David Archuleta batalló con su orientación sexual por su religión

El cantante de 30 años, que es miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reveló que se declaró homosexual ante su familia en 2014, pero que también "tenía sentimientos similares por ambos géneros, así que tal vez un espectro de bisexuales".

También aprendió que "no tiene demasiados deseos e impulsos sexuales como la mayoría de las personas", lo que le funciona, ya que se está reservando para el matrimonio.

"Solo los invito a que consideren hacer espacio para ser más comprensivos y compasivos con aquellos que son LGBTQIA + y aquellos que son parte de esa comunidad y que tratan de encontrar ese equilibrio con su fe, que también es una gran parte de su identidad como yo mism", escribió el nativo de Utah.

Añadió: "Creo que podemos hacerlo mejor como personas de fe y cristianos, incluidos los Santos de los Últimos Días, para escuchar más la lucha entre ser LGBTQIA + y una persona de fe ... No creo que deba reducirse a sintiendo que tienes que aceptar uno o el otro".

"Para mí, para encontrar la paz, la realidad ha sido aceptar que ambos son cosas reales que experimento y hago quien soy ... Puedes ser parte de la comunidad LGBTQIA + y aún creer en Dios y Su plan del evangelio".

Archuleta, quien ocupó el segundo lugar en la temporada 2007 de Idol a los 16 años, obtuvo un gran éxito en Billboard con su sencillo "Crush", que alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100.

El cantante ha sido honesto sobre sus creencias mormonas a lo largo de los años, y pasó un tiempo como misionero en Chile luego de su carrera en Idol: "He intentado durante casi 20 años intentar cambiarme a mí mismo hasta que me di cuenta de que Dios me hizo como soy con un propósito".

"Y en lugar de odiar lo que he considerado incorrecto, necesito ver por qué Dios me ama por lo que soy y eso no se trata solo de la sexualidad. Hay muchos otros rasgos de lo que soy debido a la forma en que fui creado", escribió David Archuleta.

