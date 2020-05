Dave Matthews pide justicia para George Floyd, víctima del racismo de policías

Dave Matthews encabezó un “Pay It Forward Live”, la serie de entretenimiento de Verizon en apoyo de las pequeñas empresas afectadas por COVID-19, en el que sería su segundo concierto desde el inicio de la serie con el propio Matthews el pasado 26 de marzo.

Mientras hablaba sobre la importancia del uso de cubrebocas y los agradecimientos a algunas de sus pequeñas empresas favoritas en Charlottesville, Virginia, Dave Matthews se salió del guión para hablar sobre George Floyd, un hombre negro de 46 años que murió el 25 de mayo después de que el oficial de policía blanco de Minneapolis, Derek Chauvin, se arrodilló en su cuello durante al menos siete minutos mientras estaba esposado y acostado boca abajo en la carretera.

El impactante asesinato de George Floyd ha provocado protestas nacionales (algunas de las cuales se han vuelto violentas) y ha reavivado conversaciones nacionales sobre el racismo y la brutalidad policial.

"Me preguntaba si debería decir algo... pero solo tengo que sacarlo de mi pecho, porque si no lo hago, cuando era un cuáquero, si te mueves a hablar, entonces tienes que decir algo, o de lo contrario va a bloquear todo". declaró Dave Matthews al comienzo de su concierto en casa de una hora.

Dave Matthews indignado por caso de George Floyd

"George Floyd es un nombre que ha estado en mi mente los últimos días, y hay protestas pacíficas y hay algunos disturbios y hay mucha gente enojada", comenzó Matthews. "Pero todo lo que está sucediendo en este momento comenzó, tenemos que recordar, con fuerza excesiva, fuerza letal, contra un hombre que fue esposado en el suelo y la vida fue aplastada. Tenía a alguien arrodillado sobre su garganta y lo mataron a plena luz del día, innecesariamente, completamente innecesariamente, por lo que puedo ver, porque si tiene a alguien esposado y lo tiene en el suelo, no necesita hacerlo. aplastarlos”, afirmó el cantante.

La muerte de George Floyd a manos de policías provoca serie de protestas violentas

"De todos modos, sé que esta no es la ocasión para ello, pero solo quiero decir que ahí comenzó. Ahí es donde comenzó de nuevo. Lo que sucede cada vez que se comete una violencia injustificadamente de manera despectiva contra las personas, y con demasiada frecuencia en este país contra los hombres afroamericanos ... pone de nuevo la posibilidad de un buen futuro. Pero debemos recordar que esta ira y esta frustración provienen de este acto de brutalidad policial. Esto es lo que inicia la ira. Esto es lo que rompe las ventanas. Esto es lo que rompe la propiedad. Esto es lo que es frustrante. Ya sea [o no] que sea pacífico, esta ira está justificada.

Dave Matthews también agregó, “Y cuando escucho a jóvenes, jóvenes afroamericanos, hablar sobre esto y sobre por qué se sienten amenazados, es porque lo están. Es porque está justificado. Una parte de una población de un país que dice ser libre y cree en la libertad, una parte de esa población no debe vivir con miedo a las autoridades, sin importar quiénes sean. Viven con miedo por el color de su piel. Es injustificable. Es vergonzoso Y eso es todo lo que voy a decir. Es vergonzoso".

Dave Matthews volvió a su música después de decir lo que tenía en mente, pero al final de su concierto Pay It Forward Live, que incluyó clásicos de Dave Matthews Band como "Satellite", "Crush" y "What would you say" agradeció a los televidentes por prestar atención durante los momentos "oscuros" del programa, así como los más animados o más tontos.

Matthews fue quien encabezó el cartel final de Pay It Forward Live. Otros conciertos exclusivos de la serie incluyen a Alicia Keys, el líder de OneRepublic, Ryan Tedder, Luke Bryan, Billie Eilish y Finneas, Janelle Monáe, Chance the Rapper y Usher. Pronto se anunciarán detalles sobre cómo evolucionará Pay It Forward Live este verano, ya que Verizon continúa apoyando y brindando recursos para la comunidad de pequeñas empresas.

En el transcurso de Pay It Forward Live, se ha animado a los televidentes a hacer lo que puedan para apoyar a las empresas locales en sus propias comunidades comprando en línea, comprando una tarjeta de regalo para usar cuando las empresas vuelvan a abrir u ordenando una comida. Verizon ha donado $ 10, hasta $ 2.5 millones, para apoyar a las pequeñas empresas por cada uso del hashtag #PayItForwardLive además de su compromiso actual de $ 7.5 millones. Se puede encontrar más información en Verizon.com/PayItForwardLive.