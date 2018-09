Dave Grohl vende sus instrumentos para apoyar a una asociación Dave Grohl está vendiendo la mayor parte del equipo e instrumentos que utilizó en la producción de reciente mini documental PLAY, donde podemos ver al vocalista y al líder de los Foo Fighters tocando una gran cantidad de instrumentos durante más de 20 minutos.

Una venta con causa

Además de los instrumentos propios del cantante, también se encuentran una gran variedad de otros instrumentos y equipo donados por las marcas Fender, Gibson y Zildjian.

Ya que la venta no es par beneficiar al artista si no que todas las ganancias se destinaran a organizaciones que se encargan de enseñar música a los niños.

La venda de los artículos autografiados por Dave Grohl será a través de la plataforma Reverb.

¿Quién es Dave Grohl?

Si no tienes idea de quien es Dave Grohl tal vez recuerdas a la famosa banda Nirvana, pues Dave, era el baterista de dicha banda, y que junto a Pat Smear quien también participaba en ocasiones con Nirvana, fundó la banda Foo Fighters donde es el líder y vocalista.

Dave Grohl, Kurt Cobain y Krist Novoselic

Aquí te dejamos algunas canciones de Foo Fighters:

Foo Fighters - The pretender

Foo Fighters - Best of you

Foo Fighters - Walk