Dave Grohl lanza su primera colaboración con su hija Violet; el cover de “Nausea”

Dave Grohl de la banda Foo Fighters se ha asociado con su hija Violet Grohl para el cover 'Nausea', una pista original de la famosa banda de punk de Los Ángeles llamada "X". Esta canción forma parte del próximo documental, 'What Drives Us'.

En el documental personas como Ringo Starr, Brian Johnson de AC/DC , St Vincent y Slash comparten sus experiencias de la vida en la carretera.

Abriéndose en la inspiración de la pista, Grohl de los Foo Fighters explicó cómo regresó a casa de la gira mundial de Nirvana en 1992 para recibir una carta de su abuela, que explicaba que podría estar relacionado con el baterista de X, DJ Bonebrake.

"Me pareció un poco extraño que mi abuela de 83 años, que no era tan punk rock, prestara atención a la parada de la gira de X, pero después de una inspección más profunda, noté que había encerrado en un círculo el nombre de uno de los miembros de la banda en el artículo, DJ Bonebrake, y rápidamente me di cuenta de por qué este artículo le había llamado la atención”, escribió Grohl en su Instagram.

"Bonebrake era el apellido de soltera de mi abuela", reveló el músico.

Posteriormente, Dave Grohl se abrió sobre el largo linaje del nombre Bonebrake y explicó cómo una sesión de grabación con el cantante de X John Doe lo llevó a decidir si estaban relacionados de una vez por todas.

Grohl y Bonebrake finalmente se conocieron en un show de Foo Fighters en 2007, con el bajista de los Foo e ícono del punk Pat Smear manejando la reunión.

“Cuando él [Bonebrake] entró por la puerta, todos nos pusimos de pie y lo saludamos calurosamente como un pariente perdido hace mucho tiempo, inspeccionando cada característica, tratando desesperadamente de identificar la ceja o el mentón característico de la familia, transmitida a lo largo de los siglos”, dijo Grohl.

“Siguieron largas discusiones de parientes lejanos y nuestro árbol genealógico histórico, y al final de la noche nos separamos sintiéndonos un poco más conectados con el linaje que nos llevó a este lugar”, explicó el baterista, bajista y cantante.

Dave agregó: “Quería grabar una canción que no solo rindiera homenaje a las personas y la música que me influyeron para convertirme en músico, sino también a mi larga historia familiar".

“Entonces, ¿qué mejor que una canción de X? Y qué mejor persona para cantarlo que mi hija, Violet Grohl, otra descendiente de Johann Christian Beinbrech. “Cogí una de mis canciones favoritas de X, 'Nausea', de su álbum debut de 1980 'Los Ángeles' y se la reenvié a Violet, con la esperanza de que aceptara mi idea más impulsiva", declaró el artista.

“Cualquiera que haya escuchado a Violet cantar sabe que sin duda era capaz de hacerlo, pero solo era cuestión de ponerla frente al micrófono para grabar, algo que nunca habíamos hecho los dos juntos antes. Se sintió tan significativo que la primera canción que Violet y yo grabamos juntos fuera un tributo a nuestra herencia de Bonebrake", confesó Dave Grohl.

Dave Grohl rindió homenaje a su familia con este cover

La hija de famoso músico Dave Grohl ha demostrado tener un gran talento vocal, y posiblemente pronto estrene sus propias canciones/Foto: Canal Midi

El vocalista aseguró que el cover fue muy especial por la relación con su familia: “Sonreímos al escuchar la reproducción a todo volumen. Fue un momento que reemplazó a todo lo musical. Un momento de la vida que apreciaré por siempre. Un momento familiar".

La cautivadora historia llega cuando Dave Grohl se prepara para lanzar un nuevo libro titulado "The Storyteller: Tales of Life and Music".

Hablando del proyecto, el cantante dijo: "La alegría que he sentido al relatar estos cuentos no es diferente de escuchar una canción que he grabado y no puedo esperar para compartir con el mundo".

En la pista se escucha a Violet como voz principal, mientras que el artista Dave Grohl es el encargado posiblemente de la batería y el bajo en la canción. ¿Te gustó este nuevo cover de "Nausea"? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

