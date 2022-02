Dave Grohl está perdiendo la audición, por lo que aprendió a leer los labios

El rockero explicó que poco a poco se ha ido quedando sordo/Foto: Kvia | AFP via Getty Images, AFP

El ex baterista Dave Grohl, líder de la banda de rock Foo Fighters, reveló que está teniendo serios problemas con su audición desde hace algunos años, por lo que ha tenido que aprender a leer los labios para entender a las personas, aunque esto se ha vuelto complicado para él con la llegada de la pandemia.

Durante una entrevista en The Howard Stern Show, el ex integrante del grupo Scream confesó que desde que comenzó la pandemia de COVID-19, ha tenido varios problemas para poder socializar con otras personas, así como para los conciertos y grabaciones, debido a que en lugares públicos mucha gente usa el cubrebocas, entonces no puede leer los labios como antes.

“Si estuvieras sentado a mi lado aquí mismo en la cena, no entendería ni una p*ta palabra de lo que me dijiste todo el p*to tiempo. No hay forma. En un restaurante lleno de gente, eso es lo peor”, declaró Dave Grohl, ex baterista de Nirvana.

¿Por qué tiene problemas de audición Dave Grohl?

Dave reconoce que su carrera musical le provocó sus problemas auditivos/Foto: Indie Hoy

El músico estadounidense confesó que debido a sus décadas de trayectoria como estrella de Rock es lo que le ha generado problemas de audición en los últimos 20 años: “No me he sometido a un examen en mucho tiempo: sé lo que me van a decir, que tengo tinnitus en mi oído izquierdo más que en mi oído derecho”, confesó el músico.

“Mi oído izquierdo es un poco peor que el derecho debido a que mi caja y mi monitor de escenario están en ese lado cuando toco la batería”, explicó. “Soy músico de rock. Estoy jodidamente sordo. No puedo oír lo que estás diciendo”, comentó Grohl en su entrevista.

A pesar de los problemas auditivos de Dave Grohl, aún puede seguir tocando música, ya que al momento de entrar a grabaciones puede escuchar hasta el instrumento más pequeño desafinarse, lo cual agradece.

“Cuando vamos a hacer un disco y estamos mezclando un álbum, puedo escuchar las cosas más pequeñas. Mis oídos todavía están sintonizados con ciertas frecuencias, y si escucho algo desafinado o un platillo que no es lo suficientemente brillante o algo así. En la mezcla, puedo escuchar las minucias de todo lo que le habíamos hecho a esa canción”, explicó.

¿Cuánto años tiene Dave Grohl?

El músico empezó su carrera en los 80, por lo que casi 40 años en la música Rock le ha dejado algunas secuelas/Foto: Rock and Roll Garage

Dave Grohl tiene 53 años de edad. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el músico se lanzó a la fama musical durante los 90s cuando formó parte de la reconocida banda de grunge Nirvana, que era liderada por el cantante Kurt Cobain, hasta su suicidio en abril de 1994.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!