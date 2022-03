Dave Grohl asegura que "aceptaría una bala" por su "hermano" Taylor Hawkins

Primero, Dave Grohl perdió a Kurt Cobain después de que el líder de Nirvana se suicidara en 1994. Ahora, después de la repentina muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, el viernes en Bogotá, Colombia, que según las autoridades puede estar relacionada con las drogas, es la segunda vez que Grohl pierde a uno de sus amados compañeros de banda.

El mes pasado, antes del estreno de la comedia de terror de los Foos "Studio 666", Grohl le dijo a The Post cuánto creía en la hermandad de estar en una banda. De hecho, dijo que esa es la razón por la que nunca fue solo en su carrera como dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

“Sabes, me gusta estar en una banda, hombre”, dijo el músico Dave Grohl, de 53 años. No conozco al baterista, o eran personas que fueron contratadas para salir y tocar estas canciones. No sé, no sé si me gustaría eso. Sinceramente, creo que no lo haría”.

Los Foo Fighters, un vínculo profundo para Grohl

De hecho, a pesar del dolor de haber perdido a Cobain, Grohl había encontrado un vínculo de banda aún más profundo con Taylor Hawkins y los Foos. “Hay algo especial en subir al escenario con tus muchachos. Hay una seguridad en eso”, dijo.

“Hay algo acerca de ser un grupo, que no somos solo yo contra el mundo, somos nosotros contra el mundo. No sé lo que es ser un solista, pero sí sé lo que es estar en una maldita banda. Y debo decir que se siente bien”.

En sus memorias de 2021 "The Storyteller", Grohl llamó al baterista Taylor Hawkins su "hermano de otra madre, mi mejor amigo, un hombre por el que recibiría una bala".

Dave Grohl tuvo una fuerte conexión con Taylor Hawkins

También en su libro, Grohl relata cómo hubo una conexión instantánea cuando Hawkins se unió a los Foo Fighters en 1997. “Desde el primer encuentro, nuestro vínculo fue inmediato y nos hicimos más cercanos cada día, cada canción, cada nota que tocamos juntos", el escribe.

“Estamos absolutamente destinados a serlo, y estoy agradecido de habernos encontrado en esta vida”, escribió Grohl.

La Verdad Noticias informa que, los Foo Fighters, que fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en octubre pasado, estaban a horas de tocar en el Festival Picnic Stereo en Bogotá cuando murió Hawkins.

Y después de la reapertura del concierto de Madison Square Garden en junio pasado, la banda estaba lista para rugir frente a las multitudes nuevamente, con más fechas de gira programadas para 2022.

