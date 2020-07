Dave Franco interpretará al rapero Vanilla Ice en una película biográfica

¿Alguna vez hubiéramos imaginado que, 30 años después del lanzamiento de "Ice Ice Baby" todavía estaríamos escribiendo sobre Vanilla Ice 30 años después? Solo en los últimos años, hemos visto al rapero arrestado por robo, viralizado por tuitear dentro de un avión en cuarentena y que su sencillo sea cubierto por el elenco del programa más popular de la televisión.

Fue hace solo unas semanas que canceló un concierto del 4 de julio que habría enfermado a los asistentes más que un hongo venenoso. Ahora parece que Vanilla Ice (née Rob Van Winkle) está recibiendo el tratamiento biográfico de alguien versado en contar las historias de íconos culturales poco convencionales.

Dave Franco, quien coprotagonizó The Disaster Artist, interpretará al rapero Vanilla Ice en To The Extreme, un guión de la Lista Negra de 2018 que, según Franco, pronto se dirigirá a la preproducción.

Parece que esta noticia se anunció en voz baja el año pasado, pero el actor habló sobre el papel en una nueva entrevista con Insider.

En primer lugar, dice, no esperes una pieza de éxito o una versión exagerada de Ice. To The Extreme, por Franco, exudará el mismo tipo de vibraciones que The Disaster Artist hizo en su representación del gonzo auteur Tommy Wiseau.

"Con esa película, la gente esperaba que hiciéramos una comedia amplia donde nos burlamos de Tommy Wiseau, pero cuanto más real la interpretamos, más divertida y sincera fue, ese es el tono que queremos para esta también", dijo Franco.

El guión de Chris Goodwin y Phil Van narra las luchas de Van Winkle con "el estrellato, los intentos de extorsión y la venta", ya que le sigue de ser "un desertor de la escuela secundaria que vende autos usados en Dallas hasta tener el primer sencillo de hip hop que encabeza las listas de Billboard. " Esperamos ver a quién eligieron como Suge Knight.

El verdadero nombre de Vanilla Ice es Robert Matthew Van Winkle

Dave Franco dará vida a Vanilla Ice

Franco también dice que ha pasado algún tiempo conociendo a Van Winkle en anticipación de la película. "Rob es un tipo tan dulce e inteligente y ha sido de gran ayuda en el proceso de obtener todos los detalles correctos y hacernos conocer la información que el público no conoce", dijo Franco.

"Simplemente hablando con él, no puedo evitar pensar en las madrigueras de conejos que voy a bajar para prepararme para el papel", añadió.

Sumérgete en Van Winkle todo lo que quieras, pero el chico ha vivido una vida tumultuosa y agitada rica en conflictos, ya sea por las puñaladas y el abuso de drogas o el cálculo mental que conlleva ser un creador de historia y un punto clave.

Sin embargo, está en buenas manos con Franco. No solo fue bien considerado The Disaster Artist, no por nosotros, sino aún así, sino que el debut como director de Franco, The Rental, demuestra que los talentos del joven artista son de gran alcance.

Pero To The Extreme, como casi todo en Hollywood en este momento, permanecerá en espera mientras el coronavirus persiga el aire. ¿Alguna vez se detendrá? Yo no lo sabemos.