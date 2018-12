Dave Ellefson fue considerado para reemplazar a Jason Newsted en Metallica

¿Qué hubiera pasado si Dave Ellefson hubiera sido parte de Metallica?

Suena extraño, pero la verdad es que fue una posibilidad. Así lo reveló el bajista de Megadeth. La historia es la siguiente: Jason Newsted dejó Metallica a principios de 2001. Sus ex compañeros hicieron una pequeña lista, considerando a sus posibles reemplazantes a Ellefson, aunque nunca se concretó una conversación.

Dave Ellefson no asistió a la audición para ingresar a Metallica.

"Ellos no me llamaron. Sé que existió una conversación para considerarme. Sé que Lars y Dave (Mustaine) conversaron", relató a The Metal Voice. El ofrecimiento -de haberse realizado- hubiera llegado poco antes de que Megadeth vivía los últimos momentos de su primera época, pues su líder se operaba de un daño nervioso en su brazo izquierdo y necesitaba recuperación.

Al final, Robert Trujillo se quedó en el trabajo, mientras que Ellefson -quien no asistió a la audición, en la que participaron personajes como Pepper Keenan y Jeordie White- volvió a Megadeth en el 2010, tras un período de enemistad con Mustaine, que incluyó una demanda por varios millones de dólares.

La verdad es que la posibilidad de que Ellefson integrara las filas de Metallica no es noticia nueva. Hace algunos años, Mustaine contó que su compañero pudo ocupar el lugar del difunto Cliff Burton. "Me preocupé un poco. No quería perder a mi bajista, y ciertamente no quería tener otra razón para estar molesto", comentó quien fuera el guitarrista del grupo en sus primeros tiempos.

Ricardo D. Pat