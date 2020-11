Dave Chapelle silencia a seguidores de Trump con monólogo en SNL

Dave Chaepelle lanzó una fuerte crítica a los partidarios de Donald Trump que se resisten a usar cubrebocas a pesar de la pandemia de coronavirus.

Durante su presentación del primer episodio post-elecciones de Saturday Night Live, Chapelle ridiculizó a los anti-cubrebocas que dicen que su uso obligatorio es “opresivo”, y mezcló el tema con la verdadera opresión contra los negros.

"¿Ni siquiera quieres usar tu máscara porque es opresiva? ¡Intenta usar la máscara que he estado usando todos estos años! " Dijo Dave.

"Ni siquiera puedo decir algo verdadero a menos que tenga un chiste detrás. Ustedes no están listos. No están listos para esto. No saben cómo sobrevivir ustedes mismos ", despotricó.

Dave comenzó el monólogo hablando sobre su abuelo, quien nació y vivió como esclavo hasta los 10 años.

"De hecho, somos los únicos que sabemos cómo sobrevivir a esto", continuó, y agregó: "Los blancos vienen, apúrate, rápido, ven a recibir tus lecciones de niggas".

Chapelle se burló hasta de los tiroteos

El comediante también se burló de la inseguridad en los Estados Unidos y los constantes tiroteos que se sucedían uno tras otro antes de la pandemia.

Después de recordar cómo un amigo le dijo que el mundo sería un lugar “más seguro” ahora que Estados Unidos tiene un nuevo presidente, Chapelle hizo una observación:

“¿Recuerdan cómo era la vida antes de COVID? Era un tiroteo masivo todas las semanas ... Gracias a Dios por COVID. Algo tenía que encerrar a estos blancos asesinos, mantenerlos en la casa ".

El anfitrión se mofó de Donald Trump por sus controversiales comentarios sobre el uso de lejía por la vía intravenosa para combatir el coronavirus:

“¿Qué tal un poco de lejía? Algunos blanquean directamente en nuestro cuerpo. Vaya, ahora el Servicio Secreto tendrá que hacer que la Casa Blanca sea a prueba de niños. 'Señor. Presidente, no toque la estufa, hace calor. Gire esas tijeras, señor presidente, si va a correr por la casa ", dijo.

El video del monólogo ya acumula cerca de 6 millones de reproducciones en YouTube a menos de un día de ser subido. Si quieres verlo completo, La Verdad Noticias te lo comparte a continuación.

Las burlas de Dave Chapelle hicieron eco en las redes sociales, que el fin de semana se dieron un festín con la reacción de Donald Trump y sus seguidores tras perder las elecciones presidenciales.