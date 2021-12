Datos curiosos de "Sex and the City", la exitosa serie de Sarah Jessica Parker

La exitosa serie protagonizada por un grupo de amigas en Nueva York se convirtió en una de las series favoritas con sus seis temporadas, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos los datos curiosos de "Sex and the City", un proyecto de Sarah Jessica Parker que traspasó la pantalla chica.

Y es que, con la llegada de la nueva serie este 9 de diciembre bajo el nombre de “And just like that” en la plataforma streaming HBO Max, los usuarios han quedado intrigados por lo que ocurrirá, pero antes de que los fans vean la serie, han revelado algunas curiosidades del proyecto.

Anteriormente te compartimos a principios de este mes de diciembre del 2021 un emotivo avance de "Just like that", el tráiler cautivó a los usuarios con el esperado regreso de Miranda, Charlotte y Carrie, aunque la ausencia de Samantha Jones ha dividido opiniones en las redes sociales.

10 datos curiosos de "Sex and the City"

Han revelado diez datos muy interesantes sobre la exitosa serie de los años 90 que algunos fans desconocían, pues uno de ellos es que Carrie firmó cada una de sus columnas de “Sex and the City” para el periódico ficticio The New York Star, pero en la vida real fue Candace Bushnell quien las escribió.

El personaje de Miranda es una ejecutiva muy relajada aunque en el programa se mostró como una abogada feminista y liberal.

La actriz Parker no quería ser parte del proyecto, ya que desde el comienzo se sintió algo incómoda.

Mientras que la actriz Kristin Davis empezó a sentirse más cómoda con su papel en la serie ya que no contó sobre el show a la familia.

El personaje de Mr. Big, se basó en Ron Galotti, un ejecutivo editorial quien salió con Candace Bushnell durante un año.

Otro de los datos curiosos de "Sex and the City" es que Parker y Kim Catrall no eran muy amigas en la vida real como lo mostraban en la serie con sus personajes Samantha y Carrie.

Algo que llamó la atención de los fans fueron los looks que fueron diseñados por Patricia Field, quien dijo que las actrices no usaron más de una vez el atuendo.

La actriz Cynthia Nixon aceptó teñirse el cabello para el personaje ya que no es pelirroja natural.

La periodista Candace Bushnell escribió sobre su vida amorosa en Nueva York y además entrevistó a otras personas sobre sus vidas íntimas.

El departamento de Carrie sí existe, aunque está en un domicilio diferente, pues el apartamento está ubicado en West Village en Perry Street.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Sex and the City?

La serie de televisión cuenta con 96 episodios en sus seis temporadas, pero recientemente han estrenado una nueva serie con 10 capítulos. El nuevo proyecto se lanzó este 9 de diciembre a través de HBO Max y los fans podrán disfrutar de los dos capítulos de la serie.

Recordamos que la serie se estrenó en el año 1998, mientras que la primera película se lanzó en el 2008 y la segunda en el 2010, por lo que los fieles admiradores de la serie están emocionados por el lanzamiento, aunque los datos curiosos de "Sex and the City" han llamado la atención de los fans.

