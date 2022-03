Darren Criss de Glee revela que su hermano se suicidó

La estrella de Glee Darren Criss reveló este miércoles a través de redes sociales que su hermano Charles falleció a los 36 años por suicidio.

El desconsolado actor de 35 años se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotos de su difunto hermano, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

"Me rompe el corazón sin medida decir que mi amado hermano Charles nos ha dejado", comenzó Darren, quien interpretó a Blaine Anderson en la serie musical de Fox.

"Obviamente, este es un shock colosal. Su pérdida deja una fractura debilitante en la vida de su madre, su hermano, sus tres hijos pequeños y sus respectivas madres".

Muere el hermano de Darren Criss

Charles Criss murió en febrero.

En su mensaje Darren explicó que había "pasado lo que parece una pequeña eternidad tratando de comprender" la muerte de su hermano.

“Pero en el poco tiempo que tuve para procesar todo, logré juntar algunas palabras que pueden ayudar con algunas de las preguntas que tienen. Y aunque es con la tristeza más grande que he sentido tener que escribir esto, me da paz saber que lo estoy publicando".

Darren reveló que él y su familia estaban al tanto de las luchas contra la depresión que tenía Charles, a quien cariñosamente llamaban Chuck. Su condición había empeorado en los últimos años y, pese a que afirmaba que “todo estaba bien”, sus dificultades para expresar sus sentimientos acabaron con su vida.

"Nunca sabremos cuánto tiempo estuvo peleando esta guerra dentro de sí mismo, pero la semana pasada, lo consumió por completo y sucumbió al quitarse la vida", agregó el actor de Glee.

Envía mensaje sobre la salud mental

Darren dijo que su hermano llevaba varios años luchando con la depresión.

"Simplemente no tiene sentido, no, compasión o decencia, en tratar de encontrar la culpa en otra dirección que no sea la tragedia más íntima de una enfermedad no tratada”

"Por eso es fundamental para mí recordarle a cualquiera que lea esto que pueda sentirse consumido por cualquier tipo de oscuridad similar, que no hay vergüenza en absoluto en sentir vergüenza y, además, no hay nada de malo en buscar ayuda".

Darren Criss, que está esperando a su primer bebé con su esposa Mia, aseguró que la vida de su hermano no quedará definida por su suicidio, sino por todo lo bueno que aportó al mundo, como sus tres hijos. Las circunstancias de la muerte de Chuck no han trascendido a los medios de comunicación.

