Darren Criss de Glee debuta en el show de James Corden con “Runin Around”

Darren Criss, el actor reconocido por su papel en Glee, hizo su debut televisivo nocturno el martes por la noche en The Late Late Show With James Corden con "Runnin 'Around".

Él "consiguió una pandilla increíble" para la primera interpretación de la canción originalmente titulada "F * kn Around", con Este Haim de HAIM (bajo), The Pocket Queen (batería), colaborador frecuente y San La vocalista de Fermín Charlene Kaye (guitarra) y el coguionista de la canción CJ Baran (teclas).

La súper compañía dio nueva vida al sucio himno de bajos, que es el primero de una "serie de singles impulsados por personajes" que Criss anunció en marzo, que besa a las personas tóxicas de las que uno parece no poder mantenerse alejado.

“Te amo @darrencriss y estoy muy orgulloso de marcar el comienzo de esta era de STANKY DGAF ROCKSTAR espalda con espalda contigo”, tuiteó Kaye el miércoles (14 de abril).

The Pocket Queen también elogió a la estrella de Glee por elegirla para un "fantástico set enérgico". “Darren, gracias por tu apoyo. Gracias por el saludo, gracias por decidir manifestar este increíble momento y llamarme. Siempre es un placer ”, escribió en Instagram .

Darren Criss estuvo invitado en el Show de James Corden

Darren Criss y el elenco de Glee hicieron homenaje para Naya Rivera

Tal y como te platicamos previamente en La Verdad Noticias, los actores de Glee a excepción de Lea Michel realizaron un homenaje para Naya Rivera en una entrega de premios, y es que en 2020 se dio a conocer la noticia de su muerte, y a casi un año del deceso sus fans y sus amigos la recuerdan con todo su corazón.

El cantante reconocido por su exitoso personaje Blaine Anderson fue uno de los participantes en el homenaje, en donde buscaban reconocer el personaje de Santana López, el cual fue uno de los más relevantes en la serie.

¿Te gustó la presentación de Darren Criss en el Show de James Corden?, dinos tu opinión en los comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.