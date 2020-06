Dark temporada 1: Resumen de todo lo que necesitas recordar

Dark temporada 1: Todo lo que necesitas recordar

La tercera y última temporada de Dark, el emocionante drama de ciencia ficción de Netflix que gira en torno a las familias interconectadas de una pequeña ciudad alemana, se estrena el sábado 27 de junio en el servicio de transmisión.

Pero debido a que la serie retorcida sobre las complejidades del viaje en el tiempo requiere un tipo especial de gimnasia mental para comprender sus relaciones complicadas y seguir su narrativa no lineal, es completamente comprensible si, bueno, realmente no recuerdas mucho sobre Dark.

Dark temporada 1: Todo lo que necesitas recordar

Resumen DARK temporada 1

Por suerte, nos tienes a nosotros. Volvimos a ver toda la temporada 1 y la temporada 2 para que no tengas que hacerlo. Aquí está todo lo que necesita recordar sobre Dark Temporada 1.

Hay cuatro familias en el centro de la serie. En un nivel superficial, Dark sigue a los Kahnwalds, Nielsens, Tiedemanns y Dopplers, todos conectados por sus historias familiares entrelazadas, que pueden ser bastante complicadas incluso sin el aspecto del viaje en el tiempo.

Hay cuatro familias en el centro de Dark

Todo "comienza" cuando Mikkel desaparece. El 4 de noviembre de 2019, Mikkel Nielsen (Daan Lennard Liebrenz) de 11 años acompañó a sus hermanos mayores, Magnus (Moritz Jahn) y Martha (Lisa Vicari), y sus amigos Jonas Kahnwald (Louis Hofmann), Bartosz Tiedemann (Paul Lux) y Franziska Doppler (Gina Alice Stiebitz) a las cuevas en el bosque de Winden.

Mientras todos huían después de ser asustados por un sonido extraño, Mikkel desapareció. Se revela que cayó hacia atrás a través del tiempo, hasta 1986, dónde finalmente fue adoptado por Ines Kahnwald (Anne Ratte-Polle) bajo el nombre de Michael. Se hizo amigo de Hannah (Ella Lee), con quien luego se casó (Maja Schöne), y juntos se convirtieron en padres de Jonas.

21 de junio: DARK

El 21 de junio de 2019 también es una fecha importante en la narrativa del programa. El programa regresa en esta fecha en nuestras vidas, pero en la línea de tiempo wibbly-tambaleante del programa, es la fecha en que Michael (Sebastian Rudolph), de 43 años, anteriormente conocido como Mikkel, se ahorcó en la escena de apertura del primer episodio, "Misterios."

DARK: todo lo que debes recordar

Dejó una nota de suicidio con instrucciones de no abrirla antes del 4 de noviembre a las 10:13 p.m., que es cuando Mikkel desapareció. La nota fue encontrada por Ines (Angela Winkler) y luego llegó a manos de Jonas 2019, quien finalmente la quemó.

¿Quién es Erik Obendorf? - Dark

Erik Obendorf desapareció dos semanas antes que Mikkel. Es un poco fácil olvidarse de Erik (Paul Radom), que desapareció en octubre de 2019. Pero en el primer episodio, se revela que un extraño lo está experimentando en un búnker, y finalmente se revela que es Helge Doppler (Peter Schneider), en 1986.

Dark temporada 1: Resumen de todo lo que necesitas recordar

La audiencia descubre muy pronto que Erik murió como resultado del experimento de la silla, pero no es hasta que se descubra su cuerpo real en 1953, en los terrenos futuros de la planta de energía nuclear junto con la de otro muchacho joven (Yasin), que cualquiera dentro de la narrativa del programa lo sabe.

Mads, hermano de Ulrich

Mikkel y Erik no son los primeros niños que desaparecen. Treinta y tres años antes del comienzo de la serie, en 1986, el hermano menor de Ulrich Nielsen (Oliver Masucci), Mads (Valentin Oppermann), desapareció.

Se revela que Mads es el joven cuyo cuerpo se encuentra en el bosque en 2019 después de que Mikkel desapareció. Fue asesinado por el mismo experimento de silla que Erik y como resultado fue transportado de 1986 a 2019, donde su cuerpo apareció en el búnker de la familia Doppler.

Mads, hermano de Ulrich en Dark

Esto es atestiguado por Peter Doppler (Stephan Kampwirth), quien intentó revivir a Mads antes de llamar a Tronte Nielsen (Walter Kreye), el padre del niño, quien luego trasladó el cuerpo de Mads al bosque.

¿Cómo se conecta todo en Dark?

El ciclo de 33 años es lo que lo conecta todo. Al igual que el MCU, todo está conectado en Dark. Como aprendemos de Charlotte Doppler (Karoline Eichhorn) en el Episodio 5, el universo regresa a la misma posición cada 33 años, permitiendo que todo siga igual que antes en el cosmos.

Dark temporada 1: Resumen de todo lo que necesitas recordar

Es por eso que piensan que todo se repite en 2019. La verdad es que también hay un agujero de gusano que permite a las personas viajar 33 años hacia el futuro o el pasado, de ahí que las historias de la temporada 1 del programa tengan lugar en 1953, 1986 y 2019.

¿Qué tiene que ver la energía nuclear en Dark?

La planta de energía nuclear es responsable del agujero de gusano en las cuevas. Los planes para la planta de energía nuclear en Winden se remontan a 1953. Está previsto que se retire de la red en 2020. En 1986, una explosión en la planta creó el agujero de gusano que atraviesa las cuevas.

El material radiactivo creado por el incidente estaba contenido en barriles que luego se almacenaban en las cuevas de Winden. Claudia Tiedemann (Julika Jenkins) asumió el cargo de jefe de la planta ese mismo año y cerró la puerta de las cuevas.

¿Qué tiene que ver la energía nuclear en Dark?

Cuando Charlotte encuentra la cueva después de obtener una orden de registro en 2019, los barriles ya no están allí. El futuro Jonas (Andreas Pietschmann) los encuentra en la parte trasera de un camión y toma algunos de los isótopos radiactivos contenidos en ellos para usarlos en un dispositivo que cree que creará un agujero negro que destruirá el agujero de gusano.

El extraño agujero de gusano de Dark

El agujero de gusano también corre directamente debajo del búnker. El túnel en las cuevas que permite a las personas viajar a través del tiempo corre directamente debajo del búnker de Helge. Cuando se abre el túnel, la energía fluye a través de la habitación, pero es necesario aumentarla, de ahí los experimentos.

Dark temporada 1: Resumen de todo lo que necesitas recordar

Hay un extraño conocido como Noé que se aprovecha de los niños. En el Episodio 4, la hermana sorda de Franziska, Elisabeth (Carlotta Von Falkenhayn), conoce a un hombre extraño llamado Noah (Mark Waschke) mientras caminaba a casa desde la escuela.

El secuestro de Yasin

Más tarde, en ese mismo episodio, su amigo Yasin es secuestrado por Helge en 1986 y llevado a Noah, a quien solo vemos a una edad sin importar el año, para ser un conejillo de indias en su prototipo de máquina del tiempo, también conocido como la silla en el búnker.

Yasin es secuestrado por Helge: Dark

Noah quiere crear una máquina del tiempo para poder controlar lo que sucede en el mundo. En 2019, recluta a Bartosz para su causa aprovechando sus debilidades y diciéndole que él es el buen tipo, mientras que la abuela de Bartosz, Claudia (Lisa Kreuzer) y Future Jonas son el enemigo.

Jonas sabe quién es Mikkel

Jonas descubre la verdad sobre su padre en una versión futura de sí mismo. El futuro Jonas le envió a su pasado una caja de artículos que necesitará cuando viaje a través del tiempo, incluida una luz futurista y la carta que Mikkel / Michael había escrito el día de su muerte que revelaba su verdadera identidad.

Después de recibir estos artículos en el 2019 Jonas usó un mapa de las cuevas y siguió una cuerda roja a través de las cuevas para encontrar el túnel y viajar a 1986, donde localizó a Mikkel.

Jonas sabe quién es Mikkel, su padre

La versión futura de sí mismo lo persuadió, aunque no sabía quién era en ese momento, para no interferir con Mikkel para no borrarse de la existencia. Jonas luego regresó a 2019 y se dio cuenta de toda la verdad sobre su familia. Al final de la temporada, se encuentra en un futuro cercano postapocalíptico, después de haber viajado 33 años más en el tiempo.

Ulrich intenta rescatar a Mikkel

Ulrich también viaja a través del tiempo e intenta matar a Helge mientras todavía es un niño. En 2019, Ulrich sigue al anciano Helge (Hermann Beyer), de quien se dice que tiene demencia, a las cuevas y viaja al pasado. Llega en 1953, donde conoce a su propio padre Tronte (Joshio Marlo), que en ese momento era solo un niño, así como a su abuela Agnes (Antje Traue).

Al darse cuenta de lo que sucedió y que Helge está involucrado en la desaparición de los niños, incluida la muerte de su hermano y su hijo, Ulrich intenta matar a un joven Helge (Tom Philipp) en 1953 para que no pueda secuestrar niños en el futuro para Noah.

Mikkel y su padre Ulrich Nielsen

Después de golpear a Helge con una piedra, Ulrich arrastra el cuerpo del niño al búnker, donde finalmente se despierta. Ulrich es arrestado por Egon Tiedemann (Sebastian Hulk) en 1953 por la muerte de los jóvenes en la planta de energía nuclear y la desaparición de Helge. Su foto aparece en el periódico debido al arresto, y Charlotte la encuentra en 2019.

Hannah y su sucio pasado

Hannah es malvada. Esto no es lo mismo que todo lo demás, pero debes saber que la madre de Jonas tiene un historial de ser la peor. No solo inventó una mentira sobre Ulrich (Ludger Bökelmann) violando a Katharina (Nele Trebs) cuando estaban en la escuela secundaria, sino que también tuvo una aventura con él en 2019 y luego le mintió a Katharina (Jördis Triebel) al respecto, diciendo que rompió después de que Ulrich dijo que la amaba, en realidad terminó su relación cuando Mikkel desapareció.

Hannah y Ulrich en Dark Temporada 1

Hannah estaba tan molesta por lo que sucedió que intentó chantajear a Aleksander Tiedemann (Peter Benedict) para destruir a Ulrich al revelar que tenía un arma y un pasaporte que revelaban su verdadera identidad, Boris Niewald, en su poder.

El misterioso Aleksander

Wöller está trabajando con Aleksander para encubrir todo en la planta de energía nuclear. Preocupada por lo que hará Hannah, Aleksander llama a Wöller (Leopold Hornung), que trabaja con Ulrich y Charlotte en la aplicación de la ley, y le pregunta a Ulrich. Durante la llamada, le pregunta qué harán con los camiones que transportaron el material radiactivo desde las cuevas. Él le dice a Wöller que cuando todo se haya calmado, traerán de vuelta los barriles.

Él es Aleksander en DARK

La importancia de Helge en Dark

Old Helge intenta matar a Helge de 1986 para detener el ciclo. Después de que su yo más joven se negara a escucharlo, el mayor Helge estrelló su automóvil contra el de 1986 en un intento desesperado por detenerlo. La versión anterior murió en la escena mientras que la más joven sobrevivió.

Old Helge intenta matar a Helge de 1986

El futuro Jonas intenta destruir el agujero de gusano. La versión adulta de Jonas del futuro intenta destruir el agujero de gusano en las cuevas usando el dispositivo que Claudia del futuro le encargó al autor y relojero HG Tannhaus que construyera en 1953.

Tal vez te interese.- VIRAL: Los memes de Mhoni vidente tras coincidir con Dark en una predicción

Es el mismo dispositivo que Jonas del futuro le pide que arregle cuando lo encuentre más tarde en 1986. Jonas solo logra cerrar el túnel, sin destruirlo por completo, que es lo que Noah le dijo a Bartosz que sucedería. Este evento también termina enviando a Jonas 2019 a un futuro postapocalíptico.