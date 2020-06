Dark: La escena final de la serie de Netflix cierra el alucinante círculo de la historia

En los últimos minutos de la serie "Dark", que es alucinante y llena de viajes en el tiempo de Netflix, el extenso elenco de personajes de la historia se reduce a una mesa de seis personas

El grupo de la cena está compuesto por un conjunto clave de personajes, y sus conexiones entre sí (además de la conversación importante que tienen en la escena) cierra de manera alucinante del círculo de todas las historia.

ALERTA DE SPOILERS

Antes de profundizar en detalles, aquí hay una última advertencia de que el contenido a continuación incluye spoilers importantes para el final de la serie de "Dark".

Jonas y Martha se borraron de la existencia, creando un efecto dominó entre su árbol genealógico

Jonas y Martha (dos versiones de ellas, de todos modos)

Como se reveló en el transcurso de la tercera temporada, los eventos que vimos en las dos primeras temporadas de "Dark" se llevaban a cabo dentro de uno de los tres mundos.

Eva (también conocida como Martha del segundo mundo) y Adam (también conocido como Jonas del primer mundo) luchaban por la existencia de sus respectivos mundos.

Pero finalmente entendieron que sus respectivos mundos eran aberraciones, y sus propias vidas eran "fallas en la matrix", para tomar prestada la frase de Jonas del episodio piloto.

Sus mundos se crearon cuando, en el "mundo de origen", H.G. Tannhaus creó una máquina del tiempo. Intentaba revertir el curso de los acontecimientos que llevaron a su hijo, nuera y nieta a morir en un accidente automovilístico.

DARK: H.G. Tannhaus y la máquina del tiempo que crea en el mundo de origen. Netflix

Pero al crear esta máquina, accidentalmente abrió un agujero de gusano y dividió su propio universo en dos caminos corrompidos adicionales. En esos mundos, Jonas y Martha y todo su árbol genealógico estaban encerrados en un ciclo trágico y atormentador de muerte y dolor.

Entonces Jonas y Martha (dos versiones de ellas, de todos modos) encontraron su camino hacia el mundo de origen y viajaron al momento justo antes de que la familia de Tannhaus muriera. Alentaron a su hijo, Marek, a que volviera el coche y volviera a Tannhaus.

El plan funcionó. Como resultado, Martha, Jonas y casi todos los otros personajes nacidos de su árbol genealógico desaparecieron. Dejaron de existir. Sin embargo, su ciudad de Winden, Alemania, todavía vivía.

La última cena, y una mirada más cercana a quién queda vivo en los minutos finales de 'Dark'

DARK: El grupo en la cena en la casa de Regina. Netflix

Sin Jonas y Martha, prácticamente todos los personajes interconectados en "Dark" también desaparecieron. Es por eso que la escena final incluye solo seis personas clave: Katharina Albers, Hannah Krüger, Torben Wöller, Bernadette Wöller, Peter Doppler y Regina Tiedemann.

Sabemos que este es el mismo mundo de origen donde vivían Tannhaus y su familia, porque tiene una relación de aspecto diferente (también conocido como letterboxing, cuando se muestran barras negras más grandes en la parte superior e inferior de la pantalla). Durante la tercera temporada, solo las escenas en el mundo de origen se mostraron de esta manera.

El grupo parece estar celebrando algo, y Regina está organizando en la casa más conocida como la casa de Hannah y Jonas (de su mundo), pero era la casa de Nielsen en el mundo de Martha.

Ahora, en el mundo de origen, Regina vive en esta casa. Vemos brevemente una foto de la joven Regina, su madre Claudia y un hombre que parece tener la edad del abuelo de Regina pero que curiosamente no es el Egon Tiedemann que conocimos.

DARK: La joven Regina, Claudia y un hombre misterioso.

En esta línea de tiempo, Hannah no está casada con Ulrich o Mikkel, porque no existen en este mundo. En los otros dos mundos, Ulrich era el nieto del hijo de Martha y Jonas, el hombre amenazador sin nombre que vimos viajando en el tiempo con su propio yo más joven y mayor durante la tercera temporada.

Puedes ver esto en los árboles genealógicos de conexión que creó "Eva" / Martha:

DARK: El árbol genealógico de Eva. Netflix

Ulrich también habría sido descendiente de Hannah, después de que ella viajó en el tiempo y tuvo a Silja con Egon Tiedemann. Silja luego se casó con la joven Bartosz (en el pasado), y a su vez dieron a luz a Noah y Agnes (que se convirtieron en el comienzo de la línea Nielsen).

En el mundo de origen, Hannah está con Torben Wöller, el oficial de policía que ha tenido un parche misterioso en toda la historia.

La falta de explicación para esta lesión, un punto de la trama largamente teorizado entre los fanáticos, se burla de esta escena final cuando Wöller está a punto de contar la historia, pero se interrumpe cuando se corta la luz.

DARK: Regina Tiedemann, Torben Woller y Hannah Kruger. Netflix

Las luces parpadeantes y las subidas de tensión eran previamente una señal de que se estaba utilizando el pasadizo del agujero de gusano dentro del sistema de cuevas de Winden. Quizás, en este momento de 2019 en el mundo de origen, el apagón temporal en la cena se produjo cuando Martha, Jonas y sus mundos desaparecieron de la existencia.

Hannah, que era la madre de Jonas en su mundo, es la más afectada por el apagón. Mira fijamente una chaqueta amarilla para la lluvia en el pasillo, lo mismo que Martha y Jonas llevaban en sus propios mundos. Ella dice que se siente como si acabara de experimentar "déjà vu", lo mismo que dijo Martha en el episodio piloto cuando sintió los efectos de los mundos espejo.

DARK: Hannah explicando su sueño a la cena. Netflix

Para Hannah, este sentimiento es traído por un sueño que ella dice que tuvo la noche anterior sobre las luces parpadeando y apagándose cuando el mundo terminó.

"Estaba oscuro y nunca más había luz", dice Hannah. "Y lo extraño es ... que se sintió realmente bien. Que todo terminara. Como estar repentinamente libre de todo. Sin deseos. Sin necesidades. Oscuridad interminable. No ayer. No hoy. No mañana. Nada".

Lo que ella describe es exactamente el destino que acabamos de ver experimentar a Martha y Jonas; Una desaparición en la oscuridad. El paraíso que buscaba "Adam" / Jonas resultó ser una desvinculación total de la realidad tal como la conocían.

Entonces Benni, quien era conocido como Bernadette en el mundo de Jonas, rompe la tensión. Probablemente podemos asumir con seguridad que Benni sigue siendo el hermano de Wöller, tal como lo era en el mundo de Jonas.

La pregunta que hace Regina refleja perfectamente un intercambio entre Hannah y Ulrich en un mundo diferente, en 1986

DARK: Regina Tiedemann en la cena en el final de la tercera temporada. Netflix

Luego, Regina hace una gran pregunta: "Si el mundo se acabara hoy, y solo tuvieras un deseo, ¿qué desearías?"

Ahí es cuando Katharina interviene. En esta línea de tiempo, Katharina no solo está viva sino que parece estar prosperando. Su relación tóxica con Ulrich en el mundo de Jonas fue envenenada no solo por Hannah (que tenía una obsesión con Ulrich cuando era más joven) sino también por la tragedia de la familia Nielsen.

En este mundo, Katharina sigue siendo Katharina Albers, y ella y Hannah son claramente amigas. Katharina reflexiona sobre la pregunta de Regina por un momento y luego dice: "Un mundo sin Winden. Brindemos por eso".

Winden, el nombre de la ciudad en la que viven, es claramente un lugar pequeño que Katharina tal vez sueña con escapar. Pero al menos ya no es una ciudad plagada por un ciclo interminable de tragedia.

El grupo se anima y las luces vuelven a encenderse

"Parece que Winden no quiere simplemente desaparecer", dice Peter.

DARK: Peter Doppler y Benni. Netflix

Nuevamente, en este mundo, Peter estaría vivo y bien. Sin Martha y Jonas, o la llegada del viaje en el tiempo, el padre de Peter, Helge Doppler, nunca habría sido atacado o atraído a un ciclo retorcido de muerte y secuestros. Además, el propio Peter no habría conocido a Charlotte y estaría vinculado a la cadena Noah / Elisabeth del árbol genealógico.

Todo este intercambio es casi palabra por palabra, lo mismo que vemos a la joven Urlich y a la joven Hannah decir en la temporada uno, episodio tres, "Pasado y presente".

En ese episodio, Urlich estaba sentado y fumando en la parada de autobús en 1986. Hannah subió a su bicicleta y se sentó cerca de él. Winden estaba experimentando una de esas oleadas de luz parpadeante que marcaron el uso del túnel del agujero de gusano.

"¿Es este el apocalipsis?" Hannah le preguntó a Urlich. "Pensé que sería mucho más brillante. Y más fuerte".

Unos momentos después, le hizo a la joven Urlich una pregunta similar a la de Regina.

"Si el mundo terminara hoy y todo comenzara de nuevo, ¿qué desearías?" ella dijo.

"Fácil", dijo Urlich. "Un mundo sin Winden".

DARK: Urlich y Hannah en 1986. Netflix

"A un mundo sin Winden", respondió Hannah.

"A un mundo sin Winden", repitió Urlich.

En ese momento, las luces dejaron de parpadear y volvieron a encenderse. Tanto Hannah como Ulrich miraron a su alrededor con leve perplejidad e intercambiaron sonrisas.

"No creo que Winden se vaya a rendir tan fácilmente", dijo Hannah.

"Bueno, tal vez la próxima vez", dijo Urlich.

Al usar el mismo conjunto de preguntas y respuestas en esta escena de la cena final, que presumiblemente es nuevamente la línea de tiempo del mundo de origen en 2019, "Dark" estaba volviendo al principio de su historia. Martha y Jonas pueden haber roto el ciclo, pero claramente todavía hay paralelos persistentes entre lo que se desarrolló en los dos universos corruptos y lo que sucederá ahora en el mundo de origen.

En otras palabras, el final fue su nuevo comienzo

¿Qué significa que Hannah elige el nombre 'Jonas' para su hijo nonato?

El final de la tercera temporada de "Dark". Netflix

Con este fin, es significativo que el intercambio final en la mesa de la cena se centre en el hijo nonato de Hannah. Alguien pregunta si ya ha pensado en algún nombre. Después de una larga pausa, Hannah dice: "Creo que Jonas es un nombre hermoso".

Mientras habla, la cara de Hannah se enmarca entre la habitación iluminada por velas a un lado y la oscuridad pura por el otro. Este es el cuadro final de "Dark", otro recordatorio de la batalla entre la luz y la oscuridad.

Si Jonas todavía está destinado a existir en el mundo de origen, ¿eso significa que Martha también? ¿Tendrán una nueva versión de una historia de amor, mucho más tarde en la línea de tiempo del mundo de origen?

DARK: Jonas y Martha en el lago en la segunda temporada, episodio seis, "Un ciclo sin fin". Netflix

La canción de 1984 "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann" de Nena se escuchó por primera vez al final del episodio piloto, pero es un tema recurrente en "Dark", y comienza en una última vez durante los créditos del final de la tercera temporada. La presencia de esta canción nos ha ayudado a ver el nacimiento pendiente de Jonas en el mundo de origen como un signo de cosas buenas por venir, en lugar de más tragedia.

En español, el título se traduce como "De alguna manera, en algún lugar, en algún momento", que tiene una conexión clara con las ideas de los personajes que viajan en el tiempo a lo largo de la historia. Pero aquí, en el final de la serie, es una señal de esperanza. El verso inicial evoca una línea de optimismo a través de los trágicos destinos de Jonas y Martha:

Cayendo a través del espacio y el tiempo

Hacia el infinito

Polillas voladoras a la luz

Justo como tu y yo

De alguna manera comienza alguna vez

En algún lugar del futuro

No tengo que esperar mucho

El amor esta hecho de coraje

Creemos de alguna manera que el amor de Jonas y Martha encontrará un camino en este mundo de origen. Como dijo Jonas, una y otra vez durante toda la historia, son una combinación perfecta. Los fanáticos de "Dark" no deberían creer nada más.