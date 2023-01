Darius Khondji, el cinefotógrafo de Iñárritu que aspira a ganar el Óscar con "Bardo"

Darius Khondji y Alejandro González Iñárritu | "Bardo" fue postulada al Óscar por el trabajo de fotografía.

Hicieron una mancuerna que los encamina al Óscar

El trabajo de Darius Khondji en la cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades fue reconocido hoy por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, al recibir una nominación para el Óscar, que se realizará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

Al director de fotografía irano-francés nacido en 1955 lo respaldan trabajos internacionales como Delicatessen (1991), Seven (1995) Amour (2012) y Medianoche en París (2011).

Khondji estudió en la Universidad de California en Los Ángeles y en la New York University Tisch School of the Arts. Después de su formación académica en Estados Unidos regresó a Francia en donde realizó comerciales de películas como asistente de iluminación y fotografía. En 1990 participó en el rodaje de Delicatessen bajo la dirección de Jean Pierre Jenuet y Marc Caro, lo que atrajo la mirada de otros realizadores por la estética de sus imágenes.

Durante una entrevista para The Filme Stage, Darius Khondji dijo que el proyecto de Alejandro González Iñárritu lo atrapó desde el primer momento.

"Alejandro siempre ha trabajado con muy buenos directores de fotografía, como Rodrigo Prieto y el Chivo. Pero fue un momento difícil cuando me llamó (se disparó el Covid y no había vacunas) y nos íbamos a México desde Francia, donde vivo", dijo.

Para el cinefotógrafo, el guión de Bardo lo inspiró para trabajar al lado de Alejandro González Iñárritu, película de la que se siente muy orgulloso.

La cinta se rodó en escenarios de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Baja California. Tiene escenas y planos secuencias de gran belleza, en donde destaca el trabajo conjunto del director y el fotógrafo.