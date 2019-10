Daredevil estará en Spider-Man 3 ¿Será su abogado?

Charlie Cox actor que interpreta a Daredevil en la serie de Marvel, habría sido confirmado para incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel en la película del Hombre Araña 3 con Tom Holland como protagonista, ya que recordemos en su segunda película, Sidey podría necesitar de un héroe que lo ayude a salir del lío en que lo metió Mysterio.

Según el medio We Got This Covered, responsables de lanzar las teorías más alocadas de Marvel, en donde la mayor parte de las veces resultaron dar en el blanco, tiene esta propuesta para los fans, la de Daredevil como el abogado de Peter Parker en Spider-man 3.

Días antes fue confirmado que Jessica Jones y Frank Castle como Punisher, serían parte del UCM a partir de esta nueva fase 4 de Marvel, ya que recordemos que gran parte de los planes es que se incorporen de nueva cuenta a los estrenos de la plataforma de Disney Plus a estrenarse este 2020.

Matt Murdock sería de gran ayuda para Spidey, con todo el lío que está viviendo su personaje tras ser revelada su identidad secreta al final de “Spider-man: Far From Home”, sobre todo que el actor Charlie Cox tiene noticias de que su personaje estará en las próximas películas de Marvel.

Es ahora Kevin Feige quien toma la dirección creativa de toda la compañía, de lo cual tiene gran interés en Daredevil, Jessica Jones y Punisher, siendo un nuevo paso para unificar los universos vistos tanto en el cine como en la pantalla grande, poco a poco todo empieza a tomar forma.

Otro de los rumores es que si Matt Murdock no es quien sea el abogado de Spider-man, es Jennifer Walters la increíble She-Hulk quien tome el rol en la tercera película de Spidey, dando a entender de que alguna forma u otra el destino de ver las series de Marvel en el UCM es ya una realidad en marcha.

