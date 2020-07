Dante Basco, voz original de Zuko, revela qué roles le gustaría tener en Marvel

Una de las franquicias más comentadas en Hollywood en este momento es X-Men y con la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel finalizada y los veteranos actores Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Chris Evans diciendo adiós, muchos actores están dando un paso adelante para dar a conocer su interés en la franquicia, con la esperanza de involucrarse con la gran propiedad intelectual.

En entrevista con Comicbookmovie.com, Dante Basco, quien es conocido por dar voz al Príncipe Zuko en Avatar: The Last Airbender y su interpretación de Rufio junto a Robin Williams en Hook de Steven Spielberg, el también actor de doblaje reveló que papeles le gustaría interpretar en DC y Marvel, respectivamente.

Dante Basco interpretó al Príncipe Zuko en su idoma original de 2005 a 2008

Dante Basco mencionó que quería interpretar a Robin, el Niño Maravilla, además está extremadamente interesado en ser parte de la iteración de MCU de los X-Men, ¡e incluso mencionó que le gustaría jugar Nightcrawler!

Dante Basco quiere ser un X-Men en Marvel

Tras revelar su deseo de dar vida a Robin en una adaptación del Universo Extendido de DC, Dante Basco reveló su gran admiración por los X-Men, quienes podrían adentrarse al mundo de Marvel ahora que Disney Studios ha adquirido Fox.

"Siendo una persona de color mientras crecía, las historias (X-Men) siempre me parecieron muy reales porque los mutantes no son marginados, sino que se centran en lo que los hace especiales".

El actor de Avatar: La Leyenda de Aang también reveló: "Era un gran admirador de Wolverine, por supuesto, como todos los demás. Pero también soy un gran admirador de Nightcrawler. Me encanta ver las diferentes iteraciones y tengo curiosidad por ver qué sucede ahora que Disney compró FOX".

Aunque Dante Basco expresó su deseo de ver a personajes como Nightcrawler, Colossus en el MCU, e incluso interpretarlos, se le cuestionó si siente que le dan papeles de cabeza dura, como Pyro, Rufio y el príncipe Zuko, con más facilidad.

"Sabes, he tenido todo tipo de roles en los últimos treinta años. No necesariamente, pero supongo que me lanzan como los fanáticos a veces como con Rufio y con Zuko. Por lo general, soy elegido como el rival del personaje principal o una especie de personaje de chico malo".

Al finalizar su entrevista, Dante Basco dijo:

"Estoy emocionado por Artificial, ¿sabes? Y tengo un Let's Watch of Avatar: The Last Avatar todos los viernes a las 3:00 pm para ayudar a recaudar dinero para el alivio de COVID. Espero que mi primer proyecto con The Filipino Brothers salga en el cuarto trimestre de este año. También tenemos algunas cosas en proceso para la precuela de Rufio, así que esperamos poder despegar eso. También tengo mis memorias, que son De Rufio a Zuko, y una vez que las restricciones de COVID desaparezcan, estaré de gira para eso".

Te puede interesar: Avatar: The Last Airbender logra increíble hazaña en Netflix

¿Qué piensan ustedes de estos comentarios del actor de voz del Príncipe Zuko Dante Basco? ¿Crees que sería bueno para Nightcrawler, o preferirías verlo como otro mutante en Marvel Cinematic Universe?