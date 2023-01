Danna Ponce retira denuncia contra Coco Levy y explica por qué

Siete meses después de que Danna Ponce denunció a Jorge “N”, hijo de Talina Fernández, por presunta agresión sexual en su contra, la actriz desistió de su acción legal contra el productor. Así lo reveló la joven a una publicación de circulación nacional expresando ante todo su desánimo por todo lo acontecido.

A la pregunta de por qué decidió finalizar la querella en contra del exejecutivo de Videocine, la actriz comentó:

“Porque ya estoy muy cansada, ya quiero acabar con esto, ya no puedo más".

"Me quedo con el apoyo de tantas mujeres que salieron a denunciar en redes sociales y con que este señor ya no está en un puesto de trabajo donde abusaba. Se logró el cometido al final y merezco tranquilidad y seguir con mis sueños”.

Danna Ponce acusó a Coco Levy de acoso sexual

Fue en octubre del 2022 cuando el productor fue vinculado a proceso, aunque la autoridad determinó que podría seguir su proceso en libertad, situación que, según Danna, la hizo pasar momentos de mucha ansiedad y la llevó a temer por su seguridad.

“Sí, y por eso mi decisión. Hace unas semanas me sentí fatal, me dio un ataque de ansiedad y mi papá dijo que ya no quiere verme sufriendo".

"Habló con mi abogado y le dijo ‘No sé qué tengas que hacer, pero termina con esto ya porque mi hija se está volviendo loca’, horrible. Como no hay forma de que este señor vaya a la cárcel, habrá una reparación del daño seguramente y yo pediré protección para que no me pase absolutamente nada. Si algo me llegara a pasar, tengo a quien señalar”.

Jorge N fue despedido de la empresa donde laboraba luego de la denuncia de Danna Ponce. Otras mujeres también lo señalaron por el mismo delito, pero las denuncias, a decir de la actriz, no fueron suficientes, porque las leyes en México para casos de este tipo dejan mucho que desear.

“Sí, mi voz se escuchó, pero lamentablemente la justicia no está preparada, no tiene leyes que protejan a las mujeres. Hay todo un sistema de corrupción donde corremos más riesgo quienes hacemos este tipo de movimientos. Se me cerraron muchas puertas”, reveló la joven a la revista.

¿Qué hará Danna Ponce ahora?

Finalmente Ponce respondió si está preparada para las críticas que seguramente surgirán tras desistir del caso en las que seguramente será acusada de haber mentido.

“Que quede claro que mi propósito jamás fue arruinarle la vida a una persona, a mí me arruinaron una parte de mi vida y yo lo denuncié ante las leyes, no se quedó solo en algo de redes y hasta su empresa tomó cartas en el asunto. Si no fuera verdad, él seguiría en el puesto de trabajo que estuvo por 30 años, pero bueno, yo ya aprendí mucho con esto y seguiré adelante”.

Danna, de 22 años, reveló que seguirá con su carrera artística, aunque por el momento decidió estudiar cine para en un futuro llegar a ser su propia productora.

