¿Danna Paola ya no quiere saber más de Televisa?. Aquí toda la información

Una de las actrices y cantantes del momento sin duda alguna es Danna Paola, quien ha logrado mantenerse vigente desde hace varios años tras su regreso a las telenovelas de la mano de Televisa, en donde compartió escena con las también actrices Cynthia Klitbo y Violeta Isfel.

Asimismo en La Verdad Noticias te recordamos que la artista ha estado en el ojo público luego de los constantes ataques sobre su peso, a lo cual respondió que se encuentra muy bien de salud, sin embargo generó polémica tras asegurar que de alguna u otra forma no le gusta que hablen de su apariencia física.

En este contexto cabe mencionar que muchos la reconocen gracias a su participación como jurado en el reality show de Tv Azteca “La academia”, en donde compartió mesa con los talentosos Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Alexander Acha, este último se estrenó como director de la más reciente emisión de dicho programa.

La respuesta de Danna Paola sobre supuesto enojo con Televisa

Danna Paola y Juanpa Zurita

Luego de una serie de especulaciones que salieron a la luz sobre el estado actual de la cantante Danna Paola con Televisa, tras un video que realizó junto al influencer Juanpa Zurita para el canal de Youtube de este, varios medios no dudaron en tocar el tema en un reciente encuentro que tuvieron con la artista.

Y es que a pesar de todo lo sucedido la actriz respondió lo siguiente “Ay nombre, no estoy enojada con Televisa, de hecho en Atrévete a soñar fue la primera vez que que me aventé en paracaídas y no tuve la oportunidad de decidir porque estaba en el guión y fue muy chistoso”.

¿Qué edad tenía Danna Paola cuando hizo la novela Atrévete a soñar?

Danna Paola en la telenovela "Atrévete a Soñar"

La actriz contaba con 16 años cuando protagonizó la telenovela juvenil “Atrévete a Soñar”, que fue la versión mexicana del melodrama argentino “Patito feo”, en donde compartió pantalla con el actor Eleazar Gómez con quien supuestamente tuvo un noviazgo.

No obstante luego del éxito obtenido en dicha telenovela se centró en su carrera como cantante, logrando posicionar canciones como “Oye Pablo”.

