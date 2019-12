Danna Paola y su pasado oscuro en La Rosa de Guadalupe ¡Antes de Élite!

Recordaremos cuando Danna Paola fue protagonista de un capítulo en La Rosa de Guadalupe. Y es que el 12 de Diciembre de todos los años en México, se celebra en grande el día de la Virgen de Guadalupe, en honor de la imagen que tiene la tradición católica más importante y con mayor culto en México. Por esta razón recordamos capítulos del exitoso programa de Televisa “La Rosa de Guadalupe”, en donde Danna Paola hace aparición antes de su éxito en la serie de Netflix “Elite”.

En este episodio podemos ver a una Danna Paola más joven, que aprende a vivir en la calle al interpretar a Samantha, una chica tierna con múltiples problemas que huye de casa al enterarse que es adoptada, en el capítulo “Adiós a la calle”, aprende con su amiga Mireya a valorar su hogar y a su familia, después de múltiples aventuras, como, huir de un abusador sexual, dormir en un parque y ser asaltada.

Debemos recordar que Danna Paola es reconocida por su amplia carrera en la industria de la actuación, cumpliendo 20 años de la misma. Además que incursionó en múltiples disciplinas como el canto y el diseño de modas.

Danna paola inicio su carrera en la actuación en 1999 en el programa “Plaza Sésamo” y se consolidó como una de las actrices infantiles más importantes de México con novelas como “Amy, la niña de la mochila azul”, al lado de Pedro Armendáriz Jr. y Tatiana.

Te puede interesar: Danna Paola de bebé invade Instagram y se gana la ternura de todos

OTROS PROYECTOS DE DANNA PAOLA

Entre todos sus éxitos, Danna Paola también ha incursionada en el teatro en obras como Wicked y Hoy no me puedo levantar, en donde fue ovacionada de pie por su espectacular actuación.En su adolescencia Danna Paola no solo participó en el programa de Televisa “La Rosa de Guadalupe” si no que, también tuvo apariciones en “Como dice el dicho” y “La doña”. En la actualidad cuenta con participaciones en 5 series y 3 películas.

Danna Paola y su pasado oscuro en La Rosa de Guadalupe ¡Antes de Élite!

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana