Danna Paola y Mika enamoran con su versión de “It Must Have Been Love”

It Must Have been love es una de las canciones que más repercusión tuvieron en la década de los 80 'sy 90' s, sobre todo después de haber sido parte del soundtrack de la película “Mujer Bonita”, protagonizada por Julia Roberts.

Fueron ahora, más de 30 años después del estreno de esta pieza, que Danna Paola y MIKA realizaron un cover para recaudar fondos para Beirut, que sufrió una explosión hace unas semanas, dejando a muchas personas en situación de calle.

En ese sentido, el pasado sábado realizaron el evento, en donde la cantante mexicana estuvo invitada para participar con su nuevo tema Me, Myself, pero lo que más llamó la atención fue la parte melancólica, cuando los dos intérpretes realizaron el cover de Roxette, con la canción “It must have been love”, que se escuchó impecable en la voz de la ex actriz de Élite.

Mira el video de Danna Paola

El cover ha recibido miles de comentarios positivos, sobre todo en twitter, en donde la cantante ha sido aclamada por sus fans, quienes quedaron enamorados con esta versión, ya que está hecha solo a piano, lo que hizo que destacara la voz de la intérprete.

Tras su reciente colaboración con Mika, la actriz mexicana ha demostrado que tiene todo para competir por el reconocimiento internacional, pues de hecho se ha rumorado que podría estar esperando figurar en las nominaciones al grammy latino.

Dichas nominaciones se realizan a finales de este mes de septiembre, por lo que para muchos “Dreamers” (Fans de Danna Paola, es importante que la intérprete figure en la terna de nominadas, pero habrá que esperar para ver si finalmente es tomada en cuenta.

¿Te gustó esta versión de la canción?, ¿Crees que Danna Paola pueda llevarse un Grammy latino?.