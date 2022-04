¿Danna Paola y Kenia Os liman asperezas? Celebran fin de rivalidad

La interacción entre ambas artistas ha causado furor entre los fanáticos.

Danna Paola celebró el lanzamiento de su colección de ropa en colaboración con la marca Bershka y una de las primeras en lucir los diseños fue Kenia Os, quien lo presumió por medio de un baile al ritmo de ‘Llevátelo’, tema perteneciente a su álbum debut titulado ‘Cambios de Luna’, que recientemente compartió en su perfil de TikTok.

En el video podemos ver a la influencer mazatleca lucir un top halter verde satinado con plumas y una minifalda jacquard, ambas prendas pertenecientes a la colección Bershka Selected by Danna Paola. Sin embargo, nadie se esperaba que la actriz y cantante reaccionara diciéndole en un comentario que le gustaba como le quedaba el atuendo.

Más adelante, realizó una transmisión en vivo desde su perfil de TikTok y durante la plática reveló que ella le había mandado el outfit para que presuma: “Hoy la vi, hoy vi que se puso el outfit que le mande, de la colección de Bershka, y me hizo muy feliz… Se ve divino”.

¿Habrá colaboración con Danna Paola?

Danna Paola causa furor en redes sociales al hablar sobre una posible colaboración con Kenia Os ����pic.twitter.com/IEYgeGzMPy — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) April 9, 2022

No obstante, el detalle que enloqueció a los fans y con lo que se comprueba que no hay rivalidad entre ellas fue que aseguró que no descarta la idea de colaborar musicalmente con ‘La Kenini’: “Me encantaría, no había pensado en eso, no hemos hablado, pero el que quiere puede y la vida dirá cuando nos podamos juntar, estaría súper chido”.

Recordemos que los rumores de una rivalidad cobraron fuerza cuando los fandoms de ambas artistas peleaban en redes sociales por cuestiones de ego y récords musicales, siendo un claro ejemplo de ello cuando Kenia Os desbancó a Danna Paola en Spotify. Ahora que ellas han interactuado, más de uno anhela que pronto se unan en una canción.

¿Qué tipo de música es la de Kenia Os?

La influencer mazatleca busca hacerse un lugar dentro del mundo de la música con el lanzamiento de su álbum debut titulado 'Cambios de Luna'.

La Verdad Noticias te contó con anterioridad que Kenia Os debutó como cantante en 2018 y su primera canción titulada ‘Por Siempre’ fue lanzada bajo el género pop romántico, siendo este su fuerte en la música. Sin embargo, ella ha salido de su zona de confort al lanzar temas con toques de balada, urbanos y trap, mismos que han sido un rotundo éxito.

