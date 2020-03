Danna Paola y Belinda escandalizan todo Instagram con una fotografía ¡juntas!

Danna Paola y Belinda acabaron con todos los rumores sobre su enemistad y causaron un gran alboroto entre sus seguidores en Instagram, al publicar una fotografía en donde ambas artistas posaron juntas y de una manera muy sensual.

Recordemos que los chismes acerca de la enemistad entre Danna Paola y Belinda iniciaron a partir de que Danna fue invitada al famoso programa del youtuber “El Escorpión Dorado”, donde la cantante realizó una imitación muy divertida de Belinda.

Sin embargo varios internautas consideraron que la imitación de Danna Paola superó los límites del respeto, y comenzaron a crecer los rumores de que había una fuerte enemistad entre ella y Belinda.

Una enemistad con historia

Muchos usuarios opinaban que la enemistad entre Danna Paola y Belinda inició desde su infancia, puesto que ambas iniciaron sus carreras desde muy pequeñas en la actuación y luego se perfilaron en la industria musical. Un hecho que las ha colocado estar siempre en competencia.

Sin embargo ambas artistas en varias ocasiones declararon no tener problemas mutuos, e incluso Belinda mencionó que estaría encantada de trabajar junto a Danna Paola en la obra teatral “Hoy no me puedo levantar”. Pero esto parecía no ser suficiente para los internautas que siguen creando rumores sobre su enemistad.

Danna Paola y Belinda posan juntas en Instagram

En esta ocasión Danna Paola y Belinda acabaron con todos los chismes y rumores sobre su relación al publicar una fotografía juntas. Una imagen que como era de esperarse ha causado un gran alboroto entre los usuarios de Instagram y entre los fans de ambas artistas.

En tan solo unas horas esta fotografía ya había logrado más de 600,000 mil likes y 8,000 comentarios por parte de los seguidores de ambas, e incluso varios famosos opinaron que se veían de los más lindas.