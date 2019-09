Danna Paola vuelve a impactar en Instagram con sensual foto mostrando pierna

No cabe duda que tras su papel en la serie de Netflix “Élite”, Danna Paola ha llamado la atención un público internacional, tras ser reconocida por su carisma, talento, y belleza, pues dichas cualidades quedaron claras en su papel como Lucrecia en la serie española del momento. Además, Danna Paola llamó la atención por ser la única mexicana en participar en dicha producción.

En ese sentido, Danna Paola se ha hecho acreedora a más seguidores en su Instagram, donde no duda en mostrar su sensualidad cada que puede. Tal es el caso de este lunes 23 de septiembre, donde Danna Paola se mostró en una especie de cabaña, donde apareció vestida con un look muy fresco, con tenis, pero sobre todo con pantalones muy cortitos, que ni siquiera eran visibles, y dejaban al descubierto las piernas de ensueño de Danna Paola.

“Dance for me dance for me dance for me... oh”, public Danna Paola como pie de página de dicha imagen.

Y es que la sensualidad de Danna Paola es tanta que, a tan solo 2 horas de haber realizado la publicación, la cantante mexicana ya contaba con más de 671 mil likes en Instagram, y comentarios que destacaban la sensualidad de Danna Paola.

“Estas super hermosaaa”, “De México a Madrid “, “Cada día más hermosa”, “Eres la más hermosa de este planeta”, fueron algunas palabras que Danna Paola recibió por parte de sus fanáticos.

No cabe duda que Danna Paola ya no es la misma niña que conocimos actuando de María Belén, sino que ya es toda una mujer hecha y derecha, que nos sigue sorprendiendo con sus proyectos. La cantante cuenta con más de 11.5 millones de seguidores en Instagram, quienes están al pendiente de lo que ocurre en la vida de la cantante.

