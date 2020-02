Danna Paola tiene SATANIZADO a su exnovio Eleazar Gómez (VIDEO)

Danna Paola tiene SATANISADO a su exnovio Eleazar Gómez (VIDEO)

Danna Paola es la celebridad que no deja de dar de que hablar en el mundo del espectáculo, pues a pesar de los grandes éxitos que está teniendo su música, también está rodeada de fuertes polémicas como la de a continuación.

Tal parece que la crítica de ´La Academia’ ha respondido de manera directa los comentarios que Eleazar Gómez lanzó sobre su canción y reacciona al parecido de la modelo del video y una de las frases que usó en su canción.

Hay que recordar que en la nueva canción “No Me Puede Olvidar” de Eleazar Gómez aseguran que la modelo que aparece al lado de él es una mujer muy parecida a su exnovia Danna Paola, pues la canción de Eleazar habla de haber sido el primer amor de una chica, quien posiblemente sería dedicada a la bella cantante.

En el tema se trata de un tema de una pareja que a pesar de haber terminado su relación, lo sigue queriendo y extrañando; por lo que Gómez le propone que se vuelvan a ver para recordar el pasado que vivieron juntos e incluso la letra de la canción Eleazar hace mucho hincapié en una parte que dice: ‘Yo no soy Pablo’.

La contestación de Danna Paola ente los rumores

Al ser cuestionada, Danna Paola dijo que no sabía del estreno de su exnovio, pero se le preguntó acerca de la mujer que apareció en el video oficial y el parecido físico y hasta en la forma de vestir, por lo que ella contestó que imponía moda con las diademas, pero que no usaría todo lo que se ve en el video.

También Danna Paola dejó en claro que no está al pendiente de Eleazar Gómez, pues se ha enfocado completamente en su carrera y se encuentra muy feliz por los premios que se le otorgaron durante la transmisión de La Academia.

Cabe mencionar que Danna Paola ha sabido separar sus relaciones del pasado con su trabajo, pues no pretende enfocarse en cosas que ya no valen la pena, pues intérprete de Mala Fama confesó que tiene satanizados a sus ex.

