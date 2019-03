Danna Paola sube provocativa foto mostrando chichi en Instagram (FOTO)

Danna Paola es una de las actrices que más la están rompiendo a nivel internacional, y es que el reciente éxito de la serie de Netflix ELITE permitió ver una imagen más madura, sensual y provocativa de la actriz y cantante de 23 años de edad.

La ex protagonista de Wicked, no deja de impactar a sus seguidores, pues se ha propuesto el mostrar que no es la misma joven e inocente María Belén, sino que ya ha crecido, y lo demuestra con las sensuales fotos que sube a sus redes sociales.

En esta ocasión Danna Paola incendio Instagram con una publicación que ha tan solo 15 minutos de haberla realizado, ya rebasaba los 50 mil likes en dicha red sociales.

“Hasta su lado más oscuro está lleno de colores” publicó Danna Paola como pie de foto de la instantánea que compartió.

En la imagen se le ve con el cabello recogido, sombra de ojos color Fucsia que resalta y combina con su funda de teléfono, y una blusa negra, con la que deja ver un poco de chichi.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar, pues enseguida se tomaron la oportunidad de dedicarle un piropo a la cantante.

“Me encanta tu estilo” “La mexicana más linda y hermosa de todo esté mundo” “no sabía que los bombones caminaban” “Muy guapa y todo, pero.... JAMÁS te perdonaré que hayas tratado mal a Ludovico”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.