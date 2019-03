Danna Paola sube polémica foto y decepciona a sus fans (FOTO)

Danna Paola ha demostrado que ya no es la misma niña que conocimos hace varios años, pues ha mostrado una imagen mucho más madura, tal es el caso que incluso se le ha visto hacer escenas muy candentes en la serie ELITE, donde la joven participa.

Sin embargo, a pesar de que es una joven de 23 años, mayor de edad y con la capacidad de tomar sus propias decisiones, aun es referente para el público infantil y juvenil menor de edad.

La polémica ocurrió este 7 de marzo, cuando la actriz y cantante subió una fotografía en la que se le ve fumando, situación que no encantó a sus fans.

“Si no juegas con fuego, morirás de frío”, posteó Danna Paola en la fotografía que compartió en Instagram.

Los comentarios de sus fans decepcionados no se hicieron esperar, quienes la han seguido desde hace muchos años, y se les hace extraño verla de esa manera, ya que Danna Paola nunca ha estado involucrada en chismes por adicciones.

“Siendo tu fan no quiero que te pase nada malo Danna” “No fumes hermosa, te quita años u estás muy linda” “se me hace que si fuma y ya se me rompió el corazón” fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.