Danna Paola, ¿soltera?, ¿vegetariana? y otros secretos

Instagram se ha convertido en la red social favorita de muchos, y Danna Paola también le ha entrado al mundo de las redes sociales haciéndose fiel participante esta red.

Y es que a través de Instagram suele compartir diversos momentos con sus fanáticos, como sus viajes, sus conciertos, sus momentos con amigos, entre otros.

Sin embargo, la tarde de este 4 de junio, Danna Paola utilizo Instagram para responder preguntas hechas por sus fans, donde contestó desde que tipo de cuidado llevaba en la piel, su dieta diaria, o si está soltera o en una relación.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos

En ese sentido, primero Danna Paola confesó que actualmente está en México solo por un tiempo, pero que su vida actual está en Madrid, a donde regresará a vivir después de pasar unos días más en México.

Danna Paola, ¿soltera?, ¿vegetariana? y otros secretos

También fue cuestionada por las fechas para el Mala Fama Tour, esta serie de conciertos que Danna Paola llevará a cabo por todo México, como parte de la promoción de su nuevo disco Mala Fama, tour el cual ya se presentó con éxito en la ciudad de México.

Danna Paola compartió también que por el momento se encuentra soltera, con un pequeño video de ella tomándose la mano a sí misma.

En cuanto a sus cuidados personales habló sobre su dieta, donde confesó ser “Pescetariana”, no, no se trata de comer peces, sino de comer alimentos lo menos procesados posible, además de no comer ningún animal que “pueda matar ella sola”.

Los fans le cuestionaron qué es lo que más le gusta hacer, si actuar o cantar, a lo que respondió que, aunque le encanta hacer ambas, por el momento prefiere cantar.

Danna Paola, ¿soltera?, ¿vegetariana? y otros secretos

Te puede interesar: Danna Paola a punto de mostrar de más en Instagram

Fue así como Danna Paola aprovechó la tarde para estar un poco más cerca de sus fanáticos, contestándoles preguntas desde lo más profundo de su corazón.