Danna Paola siguió el PLEITO con los alumnos de La academia en Instagram

El noveno concierto de 'La Academia' se ha visto envuelto en una fuerte polémica en la que la cantante Danna Paola ha intervenido para aplacar los insultos a los que se ha visto involucrada con algunos alumnos de La Academia.

Fue el pasado domingo cinco de enero que se vivieron demasiadas emociones, pero sin duda lo que se llevó la esta noche fue la discusión que protagonizaron Danna Paola y los alumnos de La Academia: Gibrán Gutiérrez y Francely Martínez

Si recordamos hace poco se difundió un video en donde a Gibrán no le gustó la crítica que Danna le dio el domingo pasado, por lo que mientras hablaba con su novia Francely en la casa de 'La Academia', ambos aseguraron que la juez era una “c*l3ra”.

Es por eso que en la pasada emisión del programa la intérprete de 'Oye Pablo' no sé quedó callada y este fin de semana le dijo a ambos que desde este concierto no recibirían alguna crítica de su parte, por la falta de respeto que tuvieron a su persona:

"No creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en ‘La Academia’. Bueno, yo creo que es una falta de respeto en primera insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer".

Pero eso o fue todo, pues por medio de sus historias de Instagram, Danna Paola ha seguido el pleito, ya que compartió un texto que comienza diciendo así: “Con la cabeza más fría y analizando lo sucedido, hay mucha gente que no conoce mi personalidad al 100%, que no conoce mi carrera o creen que solo me conocen por haberme visto crecer en televisión”.

Danna Paola también aclaró que no sabía cómo expresarse ante la situación: “eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, no es así. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero si tengo ovarios para defenderme de quien sea”.

Por último, Danna Paola invitó a las personas a tratar de ser menos hipócritas y encontrar con la educación la fuerza en si mismos, para encarar a quien les haga daño, hablen mal o no les parezca algo de alguien.

