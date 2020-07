Danna Paola sigue los pasos de Shakira y luce como toda una gitana

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más importantes, y es que su talento y gran popularidad la han llevado a ser una de las más seguidas en Instagram, con más de 25 millones de seguidores, y le faltan muy pocos para llegar a los 26 millones de followers.

Y es que esta famosa es una combinación perfecta entre belleza y talento, y no teme en ir probando nuevos looks, pues la hemos visto con varios tonos en su pelo, y diferentes estilos, y en su recientes “vacaciones” en la playa, mostró un look al estilo Gitana.

Todos sabemos que una de las cantantes que más ha llevado una vida de “gitana” es Shakira, y tal parece que la mexicana ha querido imitar un poco ese look, pues recientemente mostró un outfit muy parecido al que usan estas mujeres que se encuentran en los barrios de andalucía.

Mira la foto de Danna Paola

Esto lo demostró en una reciente foto en su cuenta de instagram, en donde aparece con un pañuelo rojo en la cabeza, un top blanco, y un pantalón multicolor bastante flojo.

“Tan solo verte cambió mi suerte... se que no me arrepentiré de conocerte”, publicó.

Por cierto, esta famosa se encuentra celebrando muchos éxitos, y uno de esos es su reciente canción “No bailes sola”, junto a Sebastián Yatra, la cual, a tan solo unos días de haberse estrenado ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Youtube.

La canción de Danna Paola ya es todo un éxito, y eso que aún no se ha estrenado el video musical, pues para hacerlo de emoción, dicho video se estrenará el próximo 22 de Julio, siendo uno de los más esperados por los fans de ambos intérpretes, pues esta canción aviva los rumores de un romance entre ambos cantantes.