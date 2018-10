Danna Paola será la villana en la serie española Élite

La actriz mexicana Danna Paola asistió a la alfombra roja para el estreno de la serie española Élite, la artista se presentó en el evento con un vestido espectacular acaparando las miradas de todos los asistentes a su llegada.

Danna Paola a lo largo de su trayectoria artística ha participado en diversas telenovelas infantiles teniendo personajes principales en cada proyecto, sin embargo en esta ocasión la actriz acepto participar en Élite en la historia la estrella tendrá el papel de ‘Lu’ una estudiante de preparatoria que es una joven muy manipuladora y villana.

‘Mi personaje será amado y odiado. Es la primera villana que hago y lo disfruté, tenía muchas características a las que le podía sacar jugo. Es una niña sola con un pasado difícil, aunque no justifico sus acciones’. Comentó Danna Paola en una entrevista.

Recordamos que Danna Paola hace unos días había eliminado de su cuenta social de Instagram todas sus fotografías, posteriormente empezó a compartir el personaje que interpretará en la serie española.

La historia de Élite contará la vida de un grupo de jóvenes que asisten a una escuela de prestigio, pero sus vidas cambiarán cuando en el instituto se integren nuevos compañeros que han venido de escuelas públicas, son tres estudiantes que han sido becados para estudiar en Las Encinas.

Algunas especulaciones de este nuevo proyecto es que han comparado la historia con proyectos como: 'Gossip Girl', 'How to Get Away with Murder' y 'Rebelde'.

La actriz Danna Paola de 23 años, ha sorprendido a todos sus fans con su regreso a la pantalla chica y ahora emocionara a todos los televidentes con su papel de villana en la historia.