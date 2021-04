Danna Paola se vuelve tendencia tras el estreno del tráiler de Élite

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, ya se estrenó el trailer de Élite y con él la fecha de estreno para la cuarta temporada, sin embargo, algo que ha resaltado es que Danna Paola no está en esta nueva temporada.

Sin embargo, los fans de la cantante mexicana aprovecharon para sacar a relucir que ya no verán esta serie pues la famosa no se encuentra dentro del cast, pese a que fue decisión de ella no estar.

Es por ello que a través de Twitter, los llamados “Dreamers” (Fandom de la intérprete) aprovecharon para demostrar su descontento por la salida de la famosa, destacando que no será lo mismo sin su participación.

“Elite murio desde que Danna paola y Ester Exposito están fuera”, “A Danna seguro le dolieron los pies de cargar ella sola con las primeras 3 temporadas”, “Elite sin Lú no será lo mismo, nadie va a tener un personaje igual de cínico”, fueron algunos de los comentarios.

Danna Paola no estará en la tercera temporada de Élite

Danna Paola estrenará canción

Mientras que este lunes se dio a conocer el trailer de Élite, la cantante mexicana dio a conocer que estará realizando una colaboración con David Bisbal llamada “Vuelve, vuelve”, la cual seguramente nos dará una mirada al desamor a la distancia.

Aunque la ex jurado de La Academia aún no ha dicho de que tratará esta nueva pieza, se mostró contenta de de colaborar con el cantante oriundo de Almería.

El estreno de la nueva canción será el próximo jueves 15 de Abril, y los fans estallaron de emoción, asegurando que la intérprete sabe como contentar a sus fans tras la falta de su participación en Élite.

¿Crees que la serie de Netflix no sería lo mismo sin Danna Paola?, ¿Estás emocionado por su colaboración con David Bisbal?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.