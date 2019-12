Danna Paola se une a la comunidad LGBT ¿salió del clóset?

Danna Paola es una de las cantantes más populares de todo México, pues hoy en dia la popularidad se mide a través de la cantidad de seguidores que tienes en redes sociales, y con más de 14 millones ella es la segunda cantante mexicana con más fans en Instagram.

Y es que sus publicaciones de Instagram se han causado mucha polémica, pues los pensamientos millennials de Danna Paola muchas veces asustan a los “abuelitos” de otras generaciones. Ejemplo de ello es el reciente video que publicó Danna Paola besando a su compañera de Élite Mina El Hammani, quien cumplió años hace poquito.

Danna Paola fue cuestionada por los medios de comunicación sobre si es o no es parte de la comunidad LGBT, lo que Danna Paola contestó sin duda, asegurando que si pertenece a la comunidad y que para ella el amor es amor.

Danna Paola se une a la comunidad LGBT ¿salió del clóset?

Danna Paola resaltó que para ella no hay etiquetas, y que el amor es algo que se siente, no que se cataloga, por lo que, aunque no dijo exactamente si es lesbiana, bisexual, o heterosexual, si se dijo parte de la comunidad.

“yo no soy una persona que juzgue a nadie, apoyó el amor 100 por ciento, y me siento parte de porque ellos me han hecho parte de su vida, no es porque yo sea o no sea, yo creo que no hay que poner una etiqueta”, resaltó Danna Paola.

Danna Paola aprovechó los micrófonos además para resaltar que vienen nuevos proyectos para el próximo año, y que, por lo pronto, su próximo sencillo se estrena en enero.

Te puede interesar: Danna Paola defiende la POLIGAMIA en La Academia ¡Qué horror! (VIDEO)

Danna Paola ama a la comunidad LGBT de hecho, su más reciente gira de conciertos llamada “noche de mala fama” se está realizando en varios antros gays de las ciudades que visita, de hecho, en unos días estará en Mérida, donde sorprenderá a todos sus fans.

Únete a nosotros en Instagram