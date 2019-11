Danna Paola ¿se teletransportó? Sí llegó a la gala 3 de La Academia

Danna Paola es una de las cantantes más importantes del momento, pues este 2019 ha sido lleno de éxitos para ella, no sólo en la actuación con la serie elite, sino también en la música pues últimamente se ha vuelto muy popular con sus singles “mala fama” y “Oye Pablo”.

El éxito de Danna Paola la llevado a viajar por el mundo, y estar de un lugar a otro constantemente. Ejemplo de ello fue este fin de semana pues mientras que el viernes estuvo en París, el sábado en Madrid, ahora el domingo lo finaliza en México.

Muchos se rumoraba sí Danna Paola y va a poder llegar o no al tercer concierto de La Academia, pues literalmente se encontraba al otro extremo del planeta, además Danna Paola que suele documentar cada momento de su vida en sus historias de Instagram, nunca se le vio subir una imagen en la que anunciaba su regreso.

Justo cuando todos pensaban que Danna Paola ya no iba a llegar al tercer concierto de La Academia, la cantante apareció más radiante que nunca con un vestido en color dorado y una coronita muy al estilo “Lucrecia” en élite.

La cantante mostró una cara de cansancio en sus historias, sin embargo, se comprometió a cumplir con su labor de jueces.

"Aunque usted no lo crea si llegué al programa, ahora soy la chica de humo, me esfumo, me evaporo", publicó Danna Paola en sus historias de Instagram.