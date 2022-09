Danna Paola se sentó junto a Kim Kardashian en Nueva York ¿Le hizo el fuchi?

Danna Paola se sentó junto a Kim Kardashian en un evento en Nueva York

Danna Paola es de las pocas cantantes mexicanas que está escalando cada vez más como una de las celebridades internacionales y muestra de ello fue su reciente encuentro con la famosa socialité Kim Kardashian.

Y es que recientemente, ambas famosas fueron captadas durante la celebración del primer aniversario de Fendi Baguette, marca de la que Danna es embajadora y se ha vuelto tendencia en Twitter.

Se destaca que el evento ocurrió en Nueva York, como parte de la semana de la moda y en donde Danna Paola ha demostrado que su talento ha escalado un poco más y pone en alto el nombre de México.

Danna Paola y Kim Kardashian juntas

En la imagen que se ha virilizado en las redes, se puede ver a Danna y Kim sentadas; por su parte la deslumbrante Kim Kardashian aparece con un vestido largo con transparencias, muy a su estilo en color dorado, mientras que la bella Danna Paola se lució con un vestido y botas en tonos cafés, de estilo piel.

Resulta que recientemente varias revista dedicadas a la moda han compartido la imagen de las dos luminarias que son representativas y de las más importantes del evento que se son las más importantes del fashion bizz están celebrando esta noche el aniversario de Fendi Baguette en Nueva York.

¿Por qué se sentaron juntas?

Gracias a que Danna Paola se convirtió en embajadora de esta marca de lujo desde el año pasado, la ex estrella de Élite no ha faltado a ni uno solo de sus fashion shows.

Por lo que la teoría es que Fendi sienta juntas a sus invitadas más especiales en cada evento y el día de hoy vimos a Danna Paola con Kim Kardashian.

Cabe destacar que el sexy look de Danna fue protagonizado por un vestido strapless, lentes retro rojos, una bolsa de estampado muy especial (que parece ser la reinvención de la icónica Fendi Baguette), botas over the knee de color café y layering de collares Y2K.

