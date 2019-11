Danna Paola se reúne con los Jonas Brothers después de 10 años

Danna Paola continua disfrutando de sus vacaciones en México, pues dese hace varias semanas se la ha pasado disfrutando de los mejores puntos turísticos del país en compañía de la actriz Georgina Amorós, una de sus compañeras en la serie Élite.

Apenas hace unos días, Danna Paola deslumbró con su figura en Tulum, donde dejó a más de uno cautivado con su belleza, demostrando por que es considerada una de las actrices mexicanas preferidas del público.

Recientemente los Jonas Brothers anunciaron su regreso a México, ofreciendo un concierto como parte de su nueva gira en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el cual la famosa cantante y actriz se reencontró con ellos.

La famosa Danna Paola se ha declarado una de las mejores fans de la banda de los hermanos Jonas, pues siempre asistía a sus conciertos, por lo que se ha vuelto amiga de los cantantes y ahora lo confirmó con una tierna foto.

Durante su gira vacacional, Danna Paola aprovechó para asistir al concierto de los Jonas Brothers que tuvo lugar en Monterrey, donde durante un momento aprovechó para tomarse una foto con ellos llenando de nostalgia a sus fans con su publicación.

“Nice to see you again... 10 años después, cuánto hemos crecido... LOL”.